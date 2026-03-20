¿Golpe para Colombia? Christian Mosquera ya es convocado por España

El colombo español fue llamado por España y cierra la puerta a Colombia en la recta final hacia el Mundial, tras una temporada destacada en el Arsenal.

Cristhian Mosquera | Ben STANSALL / AFP.

Se acerca una nueva Fecha FIFA clave en la antesala del Mundial de 2026, y las selecciones comienzan a perfilar sus listas definitivas para la gran cita orbital. En este contexto, la expectativa gira en torno a las convocatorias, donde cada llamado puede marcar el rumbo de un jugador. Mientras Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, no presentó mayores sorpresas, España sí movió el tablero con varias novedades.

El equipo comandado por Luis de la Fuente afrontará dos compromisos amistosos frente a Serbia y Egipto el 27 y 30 de marzo, respectivamente. Para estos encuentros, el seleccionador ibérico citó a 27 jugadores, uno más del cupo permitido para el Mundial, lo que deja abierta la posibilidad de un recorte final en las próximas semanas.

Cristhian Mosquera, la apuesta que ilusiona a España

Dentro de esa lista aparece una de las grandes novedades: Cristhian Mosquera. El defensor central, nacido en Alicante y con raíces colombianas, finalmente recibió el esperado llamado a la selección mayor de España, inclinando la balanza en una disputa silenciosa con la Selección Colombia.

Mosquera había formado parte del proceso juvenil de la ‘Roja’, pasando por categorías inferiores como la sub 21, pero la convocatoria absoluta se hizo esperar. Incluso, en momentos donde España sufría bajas en defensa, el zaguero no fue considerado para el equipo mayor, lo que alimentó la posibilidad de que Colombia pudiera sumarlo a su proyecto.

A pesar de los rumores y la expectativa desde el entorno colombiano, el defensor siempre mantuvo la calma y apostó por su crecimiento deportivo. Su deseo, según se conoció, era vestir la camiseta de España, objetivo que finalmente se concretó en esta Fecha FIFA.

El propio jugador dejó claro que nunca hubo acercamientos concretos con Colombia, afirmando que su enfoque estaba en rendir al máximo en su club para abrirse camino en la élite. Esa constancia terminó dándole resultado en el momento justo.

La competencia y el reto rumbo al Mundial

Ahora, Mosquera tendrá el desafío de ganarse un lugar en una defensa altamente competitiva, donde figuran nombres como Aymeric Laporte, Pau Cubarsí y Dean Huijsen. La lucha por un cupo será intensa, más aún considerando que uno de los 27 convocados quedará fuera de la lista final mundialista.

Su presente en Arsenal, tras formarse en el Valencia CF, ha sido clave para consolidarse como una de las promesas defensivas más interesantes del momento. Titularidades y buenas actuaciones lo posicionaron en el radar definitivo del cuerpo técnico español.

La convocatoria de Mosquera no solo representa un logro personal, sino también un golpe para Colombia, que veía en él una opción a futuro en la zaga. Con esta citación, el defensor queda más cerca de consolidar su vínculo con España de cara al Mundial de 2026.

Así, en medio de la recta final hacia la cita orbital, España gana una pieza de proyección, mientras Colombia pierde una alternativa valiosa. La Fecha FIFA no solo servirá para ajustar detalles tácticos, sino también para definir historias que pueden marcar el futuro de varias selecciones.

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