Operado y hospitalizado: Deportivo Cali, a reinventar su defensa

Después de sufrir un fuerte choque en el partido entre Cali y Santa Fe, José Caldera tuvo que pasar por el quirófano.

José Caldera será baja en el Deportivo Cali | Vizzor

Rafael Dudamel recibió una nueva mala noticia en el Deportivo Cali. Pese a que lleva muy poco tiempo el estratega venezolano y sabiendo a la realidad ‘azucarera’ que llegó, el perder jugadores por lesión es algo más que una baja para sus aspiraciones en la Liga BetPlay Dimayor 2026-I.

El partido pasado, que terminó en empate a un gol entre Deportivo Cali e Independiente Santa Fe, José Caldera tuvo que ser sustituido al último minuto del primer tiempo. El defensor central del verde caleño tuvo un fuerte choque con Emmanuel Olivera y no pudo continuar en el encuentro.

De hecho, después de ser retirado en camilla, el zaguero de 24 años fue llevado directamente al hospital más cercano. Ya un par de día después el Deportivo Cali ha hecho oficial el parte médico de José Caldera. “El jugador José Carlos Caldera sufrió un trauma craneoencefálico moderado”.

Parte médico de José Caldera | @DeportivoCaliCP

Deportivo Cali pierde un ladrillo de su muro defensivo

“Tras estudios imagenológicos, se diagnóstico una fractura conminuta del seno frontal izquierdo con compromiso orbitario, por lo que fue sometido a intervención quirúrgica exitosa, sin complicaciones” comunicó el Deportivo Cali sobre José Caldera. Dicho esto, y teniendo en cuenta que el jugador permanece hospitalizado en vigilancia postoperatoria, los ‘azucareros’ deberán reinventar su defensa.

Con la llegada de Rafael Dudamel, José Caldera había retomado su importancia en el equipo. Recordando que, en el título conseguido por el venezolano en la Liga BetPlay Dimayor 2025-II, el estratega había tenido muy en cuenta a este defensor central y que en los dos partidos que lleva dirigidos había sido titular, no es para nada una noticia menor que Dudamel ya no lo pueda tener en cuenta en los próximos partidos.

Ahora bien, Julián Quiñones fue quien lo reemplazo ante Independiente Santa Fe y cumplió. De hecho, hizo valer la inexorable ley del ex y fue quien anotó el gol del empate caleño. El próximo partido del Deportivo Cali será ante Alianza en condición de visitante el domingo 22 de marzo.

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