¡Campeona mundial! Carolina Munévar pone a Colombia en lo más alto del Paracycling

Carolina Munévar, deportista colombiana, ganó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual de la Copa Mundo de Paracycling.

Carolina Munévar, campeona mundial | Federación Colombiana de Ciclismo

Colombia vuelve a ser noticia mundial gracias al deporte. Después de que hace unos días Ángel Barajas le entregará un título mundial y varias medallas mundialistas a los ‘cafeteros’. Carolina Munévar puso la bandera amarilla, azul y roja en lo más alto del paracycling mundial.

En Chiang Mai, Tailandia, la Copa Mundo de Paracycling dio inicio a su historia en el 2026. Más de 200 deportista de 37 países diferentes se dieron cita para emprender una nueva temporada de la élite del paracycling orbital. Una competencia que desde ya va encaminando a muchos atletas rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Carolina Munévar, medalla de oro en la contrarreloj individual

Carolina Munévar se colgó la medalla de oro en la prueba de contrarreloj individual de la Copa Mundo de Paracycling. La nacida en Cucaita, Boyacá, quien pertenece al Team Boyacá es Para Vivirla, registró un tiempo de 31 minutos y 57 segundos en el recorrido de 16.7 kilómetros.

Con una diferencia de casi cinco minutos, la colombiana fue justa y merecida campeona. La brasileña Sabrina Custódia Da Silva se quedó con el segundo lugar y Shashruti Vinayak Nakade, de India, completó el podio de la prueba de contrarreloj de la Copa Mundo de Paracycling.

Carolina Munévar mantuvo una velocidad promedio de 31 kilómetros por hora en el recorrido que se desarrolló por los alrededores de la Universidad Rajabhat de Chiang Mai. Sin duda alguna, un resultado que pone a Colombia en lo más alto de este deporte a nivel mundial.

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