Jhon Córdoba se ofrece para varios roles en la Selección Colombia

El delantero del Krasnodar de Rusia fue convocado para los amistosos estelares de marzo frente a Croacia y Francia.

Jhon Córdoba, en un partido de Selección Colombia. – Vizzor Image.

A dos meses y medio del Mundial de 2026, la Selección Colombia ya parece tener a la mayoría de sus jugadores perfilados para estar en el listado definitivo. Los retos amistosos de marzo frente a Croacia y Francia será la oportunidad para que los convocados demuestren sus condiciones. Jhon Córdoba ha hablado con Balón Dividido de ESPN sobre sus sensaciones antes de unirse al combinado cafetero.

Ojos abiertos

“Sentirme fijo sería un gran error. Eso hace que uno se relaje. Sé que la competencia es buena, así que voy a trabajar para mejorar día a día y ganarme ese puesto”.

Reanudando la temporada

“Venimos de una pausa bastante larga y el torneo comenzó hace unas semanas. Esto ya me sucedió en la Copa América y sé que es un aspecto que me puede ayudar para llegar bien al Mundial“.

Competencia con Luis Javier Suárez

“Es evidente que Luis está pasando por un gran momento y yo me alegro mucho de que no represente tan bien. La competencia es buena. Aquí lo importante es luchar por ese puesto”.

Dispuesto a otras funciones

“Yo creo que el fútbol es de adaptarse. A mí me han utilizado de varias formas en la Selección. Cuando yo me siento que estoy muy marcado, me tiro a las bandas, pero también sé aguantar el balón y marcar goles en el área. El profe sabe que yo soy potente yendo hacia delante. Él ve lo que necesita de cada jugador y ahí es cuando él escoge a cada uno. Yo estoy disponible para todo lo que toque hacer, pero ya son decisiones del profe“.

Gran ambiente

“Es una familia. Desde el primer momento en que me integre, me hicieron sentir como uno más, en casa. Eso es bonito, sentirse acogido por el cuerpo técnico y los demás jugadores hace que todo sea más fácil“.

Sensaciones de cara al Mundial

“Eso va a ser una emoción muy grande. No todo el mundo juega un Mundial y yo espero estar ahí. Como delantero, sé que hay momentos y rachas en las que solamente se toca el balón y es gol. Lo importante es que el arco se abrió y yo estoy con confianza”.

Evolución como delantero

“Mi papá antes me molestaba mucho, cuando estaba en Alemania y fallaba mucho. Los dos últimos años que estuve en la Bundesliga trabajé mucho y los entrenadores me ayudaron. La madurez es importante y ahora sé lo que tengo que hacer“.

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