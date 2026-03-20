Rival cómodo: Mauritania, el inesperado rival de Argentina tras la cancelación de la Finalissima

La selección Argentina ya encontró rival tras la cancelación de la Finalissima ante España: Mauritania, país al que enfrentará el viernes 27 de marzo

La Argentina de Messi revela su próximo rival | Imago7

La selección argentina de Lionel Messi afina los últimos detalles de cara al Mundial 2026, al que llegará como uno de los principales candidatos a levantar el trofeo de la FIFA. En plena recta final de su preparación, el equipo dirigido por Lionel Scaloni anunció que disputará un partido amistoso el próximo viernes 27 de marzo frente a selección de fútbol de Mauritania, un rival que pinta cómodo en medio de la polémica generada por la cancelación de la Finalissima ante España, encuentro que estaba previsto para jugarse en Qatar.

Tanto el conjunto albiceleste como el de la Furia Roja no lograron alcanzar un acuerdo para disputar la Finalissima durante esta fecha FIFA, debido a diferencias entre ambas federaciones para encontrar una sede alterna tras los conflictos de Oriente Medio. En este contexto, la (AFA) Asociación del Fútbol Argentino encontró rápidamente un nuevo rival para mantener el ritmo competitivo y darle fogueo a la base del plantel que buscará protagonismo en la próxima Copa del Mundo, la cual se celebrará en Norteamérica.

La convocatoria de Scaloni

En sintonía con la planificación de cara al Mundial 2026, y tras confirmar el amistoso ante Mauritania, el entrenador de la selección argentina, Lionel Scaloni, dio marcha atrás en su decisión inicial y terminó convocando al volante ofensivo Franco Mastantuono, del Real Madrid, y al delantero Joaquín Panichelli, del RC Strasbourg. La determinación no pasó desapercibida, ya que ambos futbolistas no habían sido incluidos en la primera nómina, lo que había abierto la puerta a distintas especulaciones en la recta final rumbo al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En particular, el caso de Mastantuono llamó la atención por su presente con altibajos en el conjunto merengue y por haber portado la camiseta número 10 en su debut con la selección. Por su parte, Panichelli, formado en River Plate, también estaba bajo la lupa, tanto por su salida al fútbol europeo como por su rendimiento actual, que lo tiene como escolta del inglés Mason Greenwood en la tabla de goleadores. Con este escenario, Scaloni buscará evaluar variantes y profundizar la competencia interna, con nombres como Gianluca Prestianni, del Benfica, y José López, del Palmeiras, también en la pelea por un lugar en la lista definitiva.

En este contexto, y como parte del ajuste final de la Scaloneta, la Asociación del Fútbol Argentino ratificó que el combinado nacional se medirá en La Bombonera ante la selección de fútbol de Mauritania, en lo que será una nueva oportunidad para aceitar el funcionamiento colectivo antes de la gran cita mundialista.

Con información de Charly Siffredi

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