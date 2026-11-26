Claro empresas realizará la promoción de la plataforma y amplificará el alcance de los emprendimientos y negocios participantes.

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Esta Navidad, Claro empresas lanza “Yo apoyo local”, una iniciativa que busca apoyar a emprendimientos y negocios de todo el país, ofreciéndoles un nuevo espacio de visibilidad para que más personas puedan conocer sus productos y servicios durante la temporada de fin de año.

La convocatoria estará abierta del 25 de noviembre al 15 de diciembre para emprendimientos y negocios de diferentes sectores a nivel nacional, interesados en hacer parte de la iniciativa. La inscripción es gratuita y, posteriormente, las postulaciones pasan por un proceso de curaduría para seleccionar aquellas que estén disponibles en la plataforma.

Y a partir del 1 de diciembre, los emprendimientos y negocios seleccionados harán parte de una feria virtual en la que los usuarios podrán descubrir diferentes productos y servicios organizados por categorías. Cada participante contará con un enlace que dirigirá a los visitantes hacia sus propios canales digitales, como su página web, redes sociales u otras plataformas donde comercialicen sus productos para que las personas puedan realizar sus compras.

Así, por ejemplo, un emprendimiento de accesorios podrá exhibirse dentro de esa categoría y, cuando una persona se interese por sus productos, podrá acceder directamente a sus canales para obtener más información o realizar la compra.

“Con ‘Yo apoyo local’ queremos poner nuestra capacidad de amplificación al servicio de los emprendedores y negocios que todos los días trabajan para sacar adelante sus proyectos. La Navidad es una oportunidad para invitarnos a mirar lo que tenemos cerca, descubrir nuevas propuestas y apoyar a quienes generan oportunidades desde sus comunidades”, señaló Maria Luisa Escolar, directora Unidad Mercado Corporativo de Claro Colombia.

Además de disponer gratuitamente este espacio, Claro empresas realizará una inversión para promocionar la plataforma durante diciembre, buscando aumentar su alcance y contribuir a que más personas conozcan los emprendimientos y negocios participantes.

¿Cómo participar?

Los emprendimientos y negocios interesados podrán postularse sin ningún costo entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre a través de www.yoapoyolocal.com. Una vez finalizado el proceso de inscripción y curaduría, los seleccionados serán publicados en la plataforma de “Yo apoyo local” desde el 1 de diciembre.

Con esta iniciativa, Claro empresas se suma a la campaña de Claro: Necesitamos Navidad y juntos la conectamos, y extiende la invitación a apoyar, visibilizar y elegir lo local durante una de las temporadas de mayor movimiento comercial del año.

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