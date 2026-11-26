Carlos Tevez tendrá un partido de homenaje este próximo 20 de diciembre en la Bombonera de Boca Juniors con Lionel Messi como invitado especial

Todo listo para la despedida de Carlos Tévez | Reuters e Imago7

La cuenta oficial de redes sociales del partido Adiós Apache publicó este 26 de noviembre una imagen de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina, acompañada de un mensaje que confirma la participación del futbolista de 39 años en el homenaje de despedida de Carlos Tévez. De esta manera, Cristiano Ronaldo sería el único de los dos astros que todavía no confirma su presencia en el encuentro, programado para finales de año en La Bombonera, estadio de Boca Juniors.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo podrían reencontrarse por última vez en el terreno de juego el próximo 20 de diciembre, durante el partido de despedida de Carlos Tévez. Por ahora, el argentino es el primero en confirmar su asistencia, una de las invitaciones más esperadas por el Apache debido a la etapa que ambos compartieron en distintas convocatorias de la Albiceleste. La posible presencia del portugués mantiene la expectativa sobre un nuevo capítulo entre dos de los futbolistas más importantes de la historia.

“Messi y Tévez compartieron la camiseta de la selección argentina y jugaron juntos en numerosas ocasiones, como el Mundial de 2010 en Sudáfrica y la Copa América de 2011. Volverán a reunirse en una noche histórica. Es un verdadero honor recibir al mejor jugador del mundo en el último baile del Apache. Leo Messi, La Bombonera te espera”, señala el texto de la cuenta oficial del evento.

“Messi no necesita presentación. Es el capitán que llevó a Argentina a ganar la Copa América 2021, después el Mundial 2022 en Qatar y luego la Copa América 2024. Su trayectoria es única: ocho Balones de Oro, una etapa legendaria en el Barcelona, un período destacado en el París Saint-Germain y una etapa actual en el Inter Miami. Pero, por encima de todo, representa a una generación que esperó mucho tiempo para verlo campeón del mundo”.

Carlos Tévez anunció su retiro del fútbol profesional en 2022, pero todavía tenía un sueño pendiente: disputar un último partido tras su paso por clubes como Boca Juniors, Corinthians, West Ham, Manchester United, Manchester City, Juventus y Shanghai Shenhua. Sin embargo, la idea tardó cuatro años en concretarse y finalmente tendrá lugar este 2026 con un homenaje en el estadio xeneize.

El encuentro contará con la presencia de leyendas y figuras como Juan Román Riquelme, Sergio Agüero, Gabriel Batistuta, Martín Palermo, Gianluigi Buffon, Rio Ferdinand y Leandro Paredes. Sin embargo, uno de los nombres que más expectativa genera es el de Cristiano Ronaldo, futbolista portugués que compartió vestuario con Carlos Tévez durante su etapa en el Manchester United.

“No es un simple partido de despedida, sino una noche para homenajear a toda una generación, una noche para que los viejos amigos se reencuentren por última vez sobre el césped. Y todo el pueblo argentino ansía formar parte de esta noche, que no se repetirá. Leo Messi, La Bombonera te espera. Y el mundo entero te espera”, señala el texto del evento.

Por su parte, el Apache Tévez manifestó en su momento su deseo de contar con Cristiano Ronaldo en su despedida. Durante una charla con TyC Sports, el exfutbolista reconoció que le encantaría la presencia del portugués y aseguró que con 20 minutos de CR7 en el terreno de juego sería suficiente para darle un cierre especial a su homenaje.