La anotación del delantero mexicano fue registrada como autogol de Sivert Mannsverk tras una nueva modificación en las estadísticas de la UEFA

Hormiga marca gol en la Europa League | Foto por ANGELOS TZORTZINIS / AFP

Armando ‘Hormiga’ González se quedó con un solo gol en la presente edición de la UEFA Europa League, después de que el organismo europeo modificara nuevamente la autoría de la anotación con la que Olympiacos derrotó 1-0 al Sparta Praga. El tanto que había sido concedido al delantero mexicano ahora figura como autogol de Sivert Mannsverk.

Previo a la actividad de este jueves 26 de noviembre en la competencia europea, el registro de goleadores presentó una modificación en las estadísticas del atacante del conjunto griego. La única anotación que aparece a nombre de González es la que consiguió frente al Jagiellonia Bialystok durante la primera jornada del torneo.

La jugada que dio origen a los cambios en el registro se produjo al minuto 78 del encuentro ante Sparta Praga. Pedersen desbordó por la banda derecha y mandó un centro al área, donde la Hormiga conectó un cabezazo. En el trayecto hacia la portería, Mannsverk intervino en un intento por evitar el gol, pero terminó enviando el balón al fondo de las redes.

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¿Qué sucedió con el gol de la Hormiga González en la Europa League?

La anotación fue registrada como autogol del futbolista del Sparta Praga durante el encuentro. Sin embargo, después de la conclusión del partido, la UEFA modificó la autoría y acreditó el tanto al delantero mexicano, quien había ingresado al terreno de juego al minuto 62 por decisión de Imanol.

Registro de la UEFA del gol de la Hormiga | UEFA

Con aquella actualización, González había alcanzado dos goles en la Europa League y cinco desde su incorporación al Olympiacos. No obstante, el organismo europeo volvió a modificar sus estadísticas y retiró la anotación ante el conjunto de República Checa de su cuenta.

El cambio no afecta el resultado del encuentro ni los tres puntos que consiguió Olympiacos, que en aquella jornada obtuvo su tercera victoria en la fase de liga de la competencia. El mexicano participó en la acción que permitió romper el empate, aunque el gol ya no forma parte de su registro.

De esta manera, Armando González se mantiene con una anotación en la Europa League y cuatro desde su llegada al fútbol griego. El delantero buscará incrementar su cuenta goleadora en los próximos compromisos del Olympiacos, equipo en el que ha perdido continuidad como titular desde el cambio de entrenador.