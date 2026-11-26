Sigue el partido del Copenhague ante el Inter Escaldes de la Conferece League en Claro Sports Premium

Inter Escaldes vs Copenhague en vivo la Conference League | Claro Sports

La actividad de la UEFA Conference League continúa este jueves 26 de noviembre con el enfrentamiento entre Inter Escaldes y Copenhague, dos equipos que cuentan con representación mexicana en sus plantillas. Anwar Hernández y Rodrigo Huescas podrían coincidir en el terreno de juego durante la cuarta jornada de la fase de liga del torneo europeo.

El conjunto danés ocupa la séptima posición de la clasificación con siete puntos, por lo que se encuentra entre los equipos que accederían directamente a los octavos de final. Por su parte, el representante de Andorra buscará sumar sus primeras unidades de esta fase después de perder sus tres compromisos anteriores. El encuentro se podrá seguir a través de Claro Sports Premium en YouTube.

¿A qué hora inicia la transmisión del Inter Escaldes vs Copenhague hoy 26 de noviembre?

Inter Escaldes y Copenhague se enfrentarán este jueves 26 de noviembre de 2026 como parte de la cuarta jornada de la UEFA Conference League, en punto de las 13:45 horas, tiempo de la Ciudad de México. Los aficionados podrán seguir las acciones del encuentro a través del canal de YouTube de Claro Sports, mediante la suscripción a Claro Sports Premium.

El compromiso representa una oportunidad para seguir la participación de los mexicanos Anwar Hernández y Rodrigo Huescas en una competencia europea.

Antecedentes y últimos cinco resultados del Inter Escaldes vs Copenhague en la Conference League

El compromiso de este jueves marcará el primer enfrentamiento entre Inter Escaldes y Copenhague en competiciones de la UEFA, por lo que no existen antecedentes entre ambas instituciones.

El equipo de Andorra llega después de perder ante Estrella Roja, mientras que Copenhague consiguió una victoria como local frente al FC Iberia 1999 en la jornada anterior. Los daneses buscarán mantenerse entre los primeros ocho lugares de la clasificación, mientras que Inter Escaldes intentará conseguir sus primeros puntos.

En cuanto a la participación mexicana, Anwar Hernández acumula siete apariciones en la presente edición de la Conference League, tomando en cuenta las rondas de clasificación. Rodrigo Huescas, en tanto, registra dos participaciones en el certamen, en el que retomó la actividad tras permanecer varios meses fuera de las canchas por lesión.

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