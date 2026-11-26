Las ‘aspirinas’ suman su cuarta victoria en la fase de liga de la Europa League al superar al Dinamo Zagreb

El Bayer Leverkusen levanta la mano entre los candidatos para la Europa League. Las ‘aspirinas’ viajaron a Croacia para medirse al Dinamo Zagreb, en el duelo entre el séptimo y el noveno del torneo previo a esta quinta fecha, y ganaron 2-0, dominando las acciones de inicio a fin en el estadio Maksimir.

El marcador se abrió apenas al minuto 9. Un córner casi termina en un ‘autogolazo’, pero el rechace en la línea le quedó a Malik Tillman, quien aprovechó el regalo para abrir el marcador.

Segundo tanto en la temporada, ambos llegaron en la Europa League, para el internacional estadounidense de 24 años, que horas antes surgieron rumores de su posible salida a la Premier durante el mercado invernal.

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Las ‘aspirinas’ no se conformaron con el tanto inicial y monopolizaron el balón la primera hora del partido, con pocas ocasiones de peligro en el arco de Flekken.

Cuando parecía que nos íbamos a ir 1-0 al descanso, llegó un golazo del Leverkusen. En una jugada por derecha, Diaby dio un taco genial que dejó solo en el área a Quansah, quien no perdonó para poner el partido 2-0 en el tiempo de compensación.

No hubo capacidad de reacción para los croatas, que suman su segunda derrota de la fase de liga. Se mantienen con 7 puntos, aunque se podría complicar su panorama de cara a meterse al Playoff. El Leverkusen, por su parte, solo ha perdido un partido, por la mínima ante el Marsella, ganando los otros cuatro juegos, incluyendo tres en calidad de visitante, para estar entre los líderes de la Europa League.

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Para la jornada 6, el Leverkusen visitará al Celje, mientras que el Dinamo Zagreb jugará en la cancha del Rennes. Ambos partidos están programados para el 10 de diciembre.