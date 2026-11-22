Millones de trabajadores esperan la prima de diciembre de 2026. Consulte cuándo deben consignarla las empresas, cuánto dinero recibirá y qué pasa si no pagan a tiempo.

Prima de Navidad 2026 | Claro Sports.

Millones de trabajadores en Colombia esperan la llegada de diciembre para recibir uno de los ingresos adicionales más importantes del año: la prima de servicios del segundo semestre de 2026. Este pago representa un alivio económico para los hogares durante la temporada navideña y permite cubrir algunos de los gastos propios de las fiestas de fin de año.

De acuerdo con el artículo 306 del Código Sustantivo del Trabajo y la Ley 1788 de 2016, las empresas del sector privado tienen plazo hasta el 20 de diciembre de 2026 para pagar la segunda cuota de la prima de servicios. Esto significa que los empleadores deben realizar la consignación antes o durante esa fecha, sin que sea necesario esperar hasta el último día para cumplir con esta obligación.

Aunque el plazo máximo está establecido por la ley, algunas compañías tienen la posibilidad de adelantar el pago desde noviembre, dependiendo de su disponibilidad financiera y sus políticas internas. Por esta razón, los trabajadores podrían recibir el dinero antes de que comience oficialmente la temporada de Navidad.

¿Cuándo pagan la prima de Navidad 2026 en Colombia?

La fecha límite para recibir la segunda prima de servicios de 2026 en el sector privado es el 20 de diciembre. Esta prestación corresponde al periodo trabajado entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, y debe ser reconocida por los empleadores a sus trabajadores dependientes.

Es importante tener en cuenta que las empresas pueden realizar el pago con anticipación, por lo que no existe una única fecha de consignación para todos los empleados. Sin embargo, el 20 de diciembre es el plazo máximo que deben cumplir los empleadores.

En el caso de los empleados del sector público, la prima de Navidad tiene una regulación diferente. Esta prestación equivale, por regla general, a un mes de salario y se paga durante los primeros 15 días de diciembre a quienes hayan trabajado durante todo el año. Cuando el periodo de servicio es inferior, el reconocimiento se realiza proporcionalmente.

¿Cuánto pagan de prima en diciembre de 2026 y cómo se calcula?

La prima de servicios equivale a 30 días de salario por cada año trabajado y se divide en dos pagos: uno correspondiente al primer semestre, que se entrega en junio, y otro correspondiente al segundo semestre, que se debe pagar en diciembre.

Para calcular cuánto dinero recibirá cada trabajador se debe tener en cuenta el salario mensual y el tiempo laborado durante el semestre. Además, cuando el empleado tiene derecho al auxilio de transporte, este valor también se incluye en la liquidación.

La fórmula para calcular la prima de servicios es:

(Salario mensual + auxilio de transporte) x días trabajados en el semestre / 360.

Por ejemplo, tomando como referencia un salario mínimo de $1.750.905 y un auxilio de transporte de $249.095, el ingreso mensual base para la liquidación sería de $2.000.000.

De esta manera, una persona que haya trabajado durante los seis meses completos del segundo semestre recibiría $1.000.000 por concepto de prima de servicios.

Por otro lado, un trabajador que tenga un salario mensual de $3.200.000 y haya laborado durante todo el semestre recibiría aproximadamente $1.600.000, siempre que ese sea el salario base aplicable para su liquidación.

Es importante aclarar que quienes no hayan trabajado durante todo el semestre no pierden el derecho a esta prestación. En esos casos, el empleador debe calcular el valor de manera proporcional al tiempo efectivamente laborado.

¿Quiénes tienen derecho a recibir la prima de diciembre?

La prima de servicios es un derecho de los trabajadores dependientes que tienen un vínculo laboral con un empleador. La legislación colombiana también contempla a trabajadores del servicio doméstico, conductores de servicio familiar, trabajadores por días y personas que realizan labores en fincas.

Por el contrario, quienes trabajan de manera independiente o tienen contratos de prestación de servicios no reciben esta prestación, debido a que no existe una relación laboral subordinada que genere ese derecho.

Tampoco tienen derecho a una prima adicional quienes reciben salario integral, puesto que este esquema salarial incorpora un factor prestacional dentro de su remuneración, de acuerdo con las condiciones establecidas legalmente.

¿Qué pasa si una empresa no paga la prima antes del 20 de diciembre?

El pago de la prima de servicios no es opcional. Los empleadores que incumplan con esta obligación pueden enfrentar la intervención del Ministerio del Trabajo, entidad que tiene facultades para adelantar inspecciones, solicitar documentos, revisar registros contables y verificar el cumplimiento de las normas laborales.

Además, el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo contempla una posible indemnización moratoria cuando termina el contrato laboral y el empleador no ha pagado los salarios y prestaciones sociales adeudados, bajo las condiciones previstas en la ley.

Por eso, los trabajadores deben estar atentos a la fecha límite del 20 de diciembre de 2026 y verificar que el valor consignado corresponda al tiempo laborado y a los factores salariales que deben incluirse en la liquidación.

En conclusión, la prima de diciembre de 2026 representa un ingreso adicional para millones de trabajadores colombianos. En el sector privado, las empresas tienen hasta el 20 de diciembre para realizar el pago, mientras que los empleados del sector público cuentan con un calendario diferente para recibir su prima de Navidad.

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