La pereirana María Alejandra López ganó Miss Universe Colombia 2026 tras 13 años en los reinados. Ahora buscará la tercera corona universal para Colombia.

Nueva Miss Universe Colombia | Miss Universe Colombia.

María Alejandra López Pérez se convirtió en la nueva Miss Universe Colombia 2026 y será la encargada de representar al país en la edición número 75 de Miss Universe, que se celebrará en Puerto Rico. La ingeniera industrial, de 32 años y oriunda de Pereira, consiguió la corona el sábado 10 de octubre en Barranquilla, luego de 13 años de participación en concursos de belleza.

La pereirana sucede a Vanessa Pulgarín y cumplió uno de los grandes objetivos de su trayectoria en los reinados. Después de quedarse cerca del título nacional en 2021 y alcanzar el segundo lugar de la competencia en Miss Grand International 2023, López Pérez finalmente consiguió la corona que le permitirá buscar un triunfo internacional para Colombia.

¿Quién es María Alejandra López, la nueva Miss Universe Colombia 2026?

María Alejandra López Pérez es una ingeniera industrial de 32 años, nacida en Pereira, Risaralda, que ha construido una extensa trayectoria en los concursos de belleza. Su experiencia en este ámbito le permitió regresar a la competencia nacional con la ilusión de convertirse en la representante colombiana para Miss Universe.

Su recorrido ha estado marcado por resultados destacados y oportunidades que estuvieron cerca de llevarla a la corona. En 2021 fue primera finalista de Miss Universe Colombia, certamen en el que la cartagenera Valeria Ayos se quedó con el título. Aunque no logró representar al país en aquella edición internacional, continuó participando en concursos de belleza.

Dos años después, López Pérez volvió a sobresalir en el escenario internacional. En Miss Grand International 2023, celebrado en Vietnam, terminó como segunda finalista entre 68 candidatas. Su resultado generó reacciones entre seguidores colombianos en redes sociales, donde algunos consideraron que merecía quedarse con la corona.

Así fue la elección de María Alejandra López como Miss Universe Colombia

La gala final de Miss Universe Colombia 2026 se llevó a cabo en el Salón Jumbo del Country Club de Barranquilla. La definición del título reunió a cinco candidatas: Lauren Escandón Salazar, representante de la Región Andina; Marly Yulied Velásquez Marín, de Medellín; Andrea Aguilera Arroyave, de Antioquia; Susana del Portillo Olivo, del Valle del Cauca, y María Alejandra López Pérez, de Risaralda.

En la clasificación final, Susana del Portillo ocupó el puesto de cuarta finalista, mientras que Andrea Aguilera terminó como tercera finalista. Lauren Escandón fue segunda finalista y la disputa por la corona quedó entre las representantes de Medellín y Risaralda.

Finalmente, López Pérez se quedó con el título nacional, mientras que Marly Yulied Velásquez fue elegida virreina. De esta manera, la candidata pereirana aseguró su participación en el certamen internacional y puso fin a una larga espera dentro de los reinados de belleza.

Los premios que anticiparon su triunfo en Miss Universe Colombia

Durante la semana de concentración previa a la gala, María Alejandra López ya había recibido reconocimientos que la destacaron entre las participantes. El 7 de octubre obtuvo el premio Miss Figura Bodytech y, posteriormente, recibió el reconocimiento Miss Bulova Time, enfocado en aspectos como el liderazgo, la comunicación y el impacto social, según el registro citado de El Heraldo.

Estos reconocimientos se sumaron a su experiencia en escenarios nacionales e internacionales, en una edición en la que buscaba transformar sus anteriores resultados en el máximo logro de la competencia colombiana.

El mensaje de María Alejandra López tras ganar la corona

Durante la gala final, la nueva Miss Universe Colombia habló de su historia personal, sus raíces y los valores que quiere representar ante el mundo. Sus palabras estuvieron relacionadas con la perseverancia y las experiencias que han marcado su camino en los concursos de belleza.

“Quiero que el mundo y el universo conozcan la mujer que soy, humilde, una mujer entregada, una mujer amante a su familia, de su país, amante de servir”, expresó López Pérez ante el público.

En la ronda final también destacó su proceso de transformación personal y la manera en que ha enfrentado las dificultades a lo largo de su vida. Su discurso reflejó la importancia de levantarse después de los momentos difíciles y convertir las experiencias personales en oportunidades de crecimiento.

¿Cuándo competirá María Alejandra López en Miss Universe 2026?

Tras conquistar la corona nacional, María Alejandra López viajará a San Juan, Puerto Rico, para participar en la edición número 75 de Miss Universe, programada para el 24 de noviembre de 2026.

La representante colombiana tendrá el reto de competir por una nueva corona universal y mantener al país entre los protagonistas del certamen. Colombia ha ganado Miss Universe en dos ocasiones: la primera con Luz Marina Zuluaga, en 1958, y la segunda con Paulina Vega, en 2014.

Con su experiencia en concursos de belleza y una trayectoria de 13 años en los reinados, López Pérez afrontará ahora uno de los desafíos más importantes de su carrera: buscar la tercera corona universal para Colombia.

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