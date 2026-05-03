A Carraro DOC Conegliano vs Savino Del Bene Scandicci: partido por el tercer lugar de la CEV Champions League, en vivo

La batalla por la medalla de bronce es protagonizada por dos férreos equipos italianos

Dos grandes equipos italianos se citan en busca del tercer lugar de la Champions League de voleibol. A Carraro Prosecco DOC Connegliano se verá las caras ante el Savino Del Bene Scandicci. Mientras que el Conegliano cayó el Vakifbank, el Scandicci no pudo contra el Eczacibasi Dynavit, por lo que ambos cuadros de poderío y tradición en Italia buscan quedarse con la medalla de bronce del certamen y tú lo podrás seguir a través de las pantallas de la multiplataforma de Claro Sports.

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