Escándalo en Panamá: acusan a un portero de amañar un partido y sus propios compañeros lo señalan

La jugada se dio en el triunfo por 3-2 de Alianza ante Sporting San Miguelito en la Liga Panameña.

La polémica jugada de Calderón | Captura video: Tigo Sports

El fútbol panameño cerró su fase regular con una polémica que sacudió a todo el ambiente. El partido entre Alianza y Sporting San Miguelito, que terminó 3-2 a favor de los locales, dejó una acusación de amaño contra el portero José Calderón que no tardó en escalar dentro y fuera de la cancha.

La jugada que desató todo ocurrió en los minutos finales del encuentro. Tras un centro por la banda izquierda, Calderón no logró controlar el balón y terminó introduciéndolo en su propio arco en un movimiento que generó suspicacia inmediata entre los jugadores del Sporting San Miguelito.

El resultado tuvo consecuencias directas en la tabla. Con ese triunfo, Alianza aseguró su clasificación a los playoffs de la Liguilla panameña, lo que añadió más peso a las sospechas sobre la jugada del arquero en el momento más sensible del partido.

La jugada de la polémica al final del Alianza vs Sporting, Gustavo Herrera abandonó la cancha frustrado tras la jugada…



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Los propios compañeros de Calderón lo acusaron públicamente

La tensión escaló cuando el delantero Gustavo Herrera abandonó el partido visiblemente molesto, convencido de que el portero había manipulado el resultado y luego publicó en sus redes sociales: “Amañadores dejen el fútbol”. Herrera no fue el único: otros jugadores del Sporting tomaron sus redes sociales para señalar a Calderón de forma directa.

Marlon Ávila fue uno de los que habló sin rodeos: “Yo sí te voy a señalar sin temor a nada, ojalá me equivoque, pero dignifica la profesión. Por mi madre, eso no se hace, ten respeto a tus compañeros y colegas que quieren hacer las cosas bien. Eso no es de hombres.”

Las palabras de Ávila reflejan el nivel de indignación dentro del propio plantel afectado. Que los señalamientos vengan de jugadores del mismo ambiente y no solo de aficionados o comentaristas le da una dimensión distinta al caso.

Calderón hasta el momento no ha emitido respuesta pública, mientras que la Liga panameña tampoco se pronunció sobre si abrirá una investigación formal por los hechos denunciados.

El escándalo llega en un momento sensible para el fútbol de Panamá, que enfrenta la fase de playoffs con una sombra de duda sobre la integridad de su última jornada de fase regular. Lo que ocurra en los próximos días con este caso definirá si las instituciones actúan o dejan pasar una acusación que ya es pública e irreversible.

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