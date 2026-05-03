Jéfferson Lerma muerde el anzuelo: señalado por autogol ante Bournemouth

El volante, al igual que todo el Crystal Palace, no tuvieron su mejor presentación en la reciente jornada liguera.

Jéfferson Lerma contra el Bournemouth | REUTERS

El Crystal Palace vive una temporada de dos caras. Si bien ha sido histórica en el plano internacional, ya que su equipo accedió a semifinales de la Conference League, no ha correspondido en la Premier League. La escuadra dirigida por Oliver Glasner al menos se aferra al torneo UEFA para prolongar la época más ganadora en la historia del club.

Prueba de la irregularidad ha sido su reciente actuación en la Premier League. Las Águilas cayeron vapuleadas por 3-0 a manos del Bournemouth en la continuidad de la jornada 35. Dicho juego se dio en el medio de las semifinales de Conference, donde llevan ventaja de 3-1 frente al Shakhtar Donetsk de Ucrania.

Hubo cierta rotación que no funcionó en el cuadro inglés. Una de las apuestas fue la de Jéfferson Lerma en la nómina inicialista. Si bien Daniel Muñoz es titular clave en el equipo, de igual modo tuvo actividad desde el “vamos” en la pálida derrota.

El autogol de Jéfferson Lerma

No tuvo fortuna el volante en un tiro de esquina. Apenas a los 9 minutos, a través de un cobro de Alex Scott, un cabezazo de Evanilson se desvió precisamente en la humanidad del cafetero. Parecía no tener dirección a puerta, pero el rebote en el volante, sin intención, desubicó al arquero y la pelota terminó atravesando la línea de gol. Intentaron despejar, pero ya había entrado en su totalidad.

Fine margins 🤏@afcbournemouth lead following a Jefferson Lerma own goal which just about crossed the line pic.twitter.com/LVGyXS86WL — Premier League (@premierleague) May 3, 2026

El autogol de Lerma marcó el camino de una tarde de pesadilla para el Crystal Palace. Eli Kroupi (32′), después de un discutido penal, además de una tercera diana ejecutada por Rayan (77′), configuraron el terrible día de la visita.

Con este resultado, el Palace sigue descendiendo posiciones en la Liga. Aunque está lejos de la zona roja, casi que salvado, ostenta la 15° casilla con 43 puntos. Le queda seguir batallando en Conference, donde ya se saborea la gran final del certamen, aunque falta un partido de vuelta.

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