Sassuolo vs Milan en vivo la Serie A 2026: resultado y goles de la jornada 35

Santiago Giménez y los rossoneri se mantienen en la pelea por el título en la liga italiana, a cuatro partidos de que el torneo llegue a su fin

Milan, a la caza del segundo puesto de la general

¡Bienvenidos a la fiesta de la Serie A!

Sassuolo y AC Milan se enfrentan en la jornada 35 de la Serie A en un duelo donde ambos buscan regresar al triunfo tras sus últimos empates. El encuentro se disputará en el Mapei Stadium, con el equipo local ubicado en la mitad de la tabla y el conjunto rossonero peleando por mantener su posición en la parte alta del campeonato. En sus enfrentamientos recientes han registrado resultados variados, lo que anticipa un partido con opciones para ambos lados.

Sassuolo llega tras igualar sin goles ante Fiorentina, mientras que Milan también viene de empatar frente a Juventus. El conjunto visitante se mantiene en el tercer lugar con 67 puntos, mientras que el local suma 46 unidades en la décima posición. Con este contexto, el partido representa una oportunidad para ambos equipos de sumar en el cierre del torneo.

¿A qué hora inicia el Sassuolo vs AC Milan hoy 3 de mayo de 2026?

El partido entre Sassuolo y AC Milan se jugará este domingo 3 de mayo de 2026 a las 08:00 horas, tiempo del centro de México, como parte de la jornada 35 de la Serie A.

Alineaciones del Sassuolo vs AC Milan para la jornada 35, al momento

Sassuolo podría salir con Stefano Turati en la portería; Sebastian Walukiewicz, Jay Idzes, Tarik Muharemovic y Ulisses Garcia en defensa; Ismaël Koné, Nemanja Matic y Kristian Thorstvedt en el mediocampo; mientras que Cristian Volpato, Andrea Pinamonti y Armand Laurienté formarían el ataque.

Por su parte, Milan alinearía con Mike Maignan en el arco; Fikayo Tomori, Matteo Gabbia, Strahinja Pavlovic y Alexis Saelemaekers en defensa; Youssouf Fofana, Samuele Ricci y Davide Bartesaghi en la media; con Adrien Rabiot, Rafael Leão y Christian Pulisic en ofensiva.

¿Dónde ver el Sassuolo vs AC Milan en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido podrá verse en vivo a través de ESPN en televisión, mientras que en streaming estará disponible mediante la plataforma Disney+.

TE PUEDE INTERESAR: