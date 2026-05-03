Fórmula E 2026 en vivo: transmisión clasificación del E-Prix de Berlín, hoy 3 de mayo

No te pierdas ni un solo detalle de la clasificación para conocer quién se quedará con la pole position en el circuito de Tempelhof

Claro Sports es la casa de la novedosa Fórmula e, donde te llevaremos la clasificación del e-Prix de Berlín en Alemania, en busca de la pole position y así conocer el orden de salida de la carrera en este mismo domingo 3 de mayo en el Circuito del Aeropuerto Berlín-Tempelhof, en la segunda sesión que se lleve a cabo territorio alemán.

¿A qué hora empieza la clasificación de la Fórmula E hoy 3 de mayo?

La clasificación del e-Prix de Berlín se llevará a cabo este domingo 3 de mayo en el circuito alemán, en punto de las 03:30 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite en vivo la E-Prix de Berlín y dónde ver por TV y online

Si no te quieres perder ni un solo detalle de la clasificación del e-Prix, tienes que seguir la multiplataforma de Claro Sports, ya sea a través de la página web, en la plataforma o en el canal oficial de YouTube, donde además de ver la clasificación podrás ver la carrera a primera hora de este día.

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