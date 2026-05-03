Pensiones Bienestar, calendario de pagos: estas letras cobran del 4 al 8 de mayo, letra por letra

El pago de mayo arrancaría el lunes 4 por ajuste tras el 1 de mayo; calendario aún no es oficial y se espera confirmación de la Secretaría del Bienestar

Calendario de pensiones para el mes de mayo | Reuters

La dispersión de la Pensión Bienestar para mayo de 2026 no inició el día 1 como en otros bimestres. El calendario se recorrió por el Día del Trabajo, fecha en la que los bancos no operan, lo que obligó a ajustar el arranque al siguiente día hábil. Por ello, el inicio estimado se ubica en el lunes 4 de mayo, aunque las autoridades aún no publican el calendario oficial.

El pago corresponde al tercer bimestre del año y se entregará de forma escalonada según la primera letra del apellido paterno. Este esquema busca evitar filas en sucursales del Banco del Bienestar y ordenar la entrega del recurso. Las fechas que circulan son una proyección basada en operativos anteriores, por lo que deben tomarse como tentativas hasta que se confirme el calendario definitivo.

En cuanto a los montos, no hay cambios respecto al ajuste aplicado en 2026. Las personas adultas mayores recibirán 6 mil 400 pesos, las beneficiarias de Mujeres Bienestar 3 mil 100 pesos y las personas con discapacidad 3 mil 300 pesos. El depósito se realiza directo a la tarjeta del Banco del Bienestar.

Pensiones Bienestar 2026: ¿A quiénes les cae el pago la primera semana de mayo?

Durante la primera semana hábil del mes, el calendario tentativo contempla a los beneficiarios cuyos apellidos comienzan con las primeras letras del abecedario. El lunes 4 de mayo arrancaría con la letra A, seguido de la B el martes 5. Las personas con apellido que inicia con C recibirían entre miércoles 6 y jueves 7, mientras que las letras D, E y F cerrarían la primera semana el viernes 8.

Este orden responde al modelo escalonado que utiliza la Secretaría del Bienestar en cada dispersión bimestral. El objetivo es repartir la carga operativa en varios días y evitar saturación en cajeros y sucursales. Aun así, estas fechas no son definitivas.

A: lunes 4 de mayo

B: martes 5 de mayo

C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: viernes 8 de mayo

Calendario completo de Pensiones Bienestar: pagos de mayo, letra por letra

El calendario proyectado extiende los pagos durante casi todo el mes de mayo. Después de la primera semana, la dispersión continúa con la letra G entre el 11 y 12, seguida de H a K el día 13. La letra L aparece el 14, mientras que la M se divide en dos jornadas, el 15 y el 19.

En la parte final del calendario, los depósitos avanzan con N, Ñ y O el 20, P y Q el 21, y la R en dos días, 22 y 25. La letra S quedaría para el 26, T, U y V el 27, y el cierre sería con W, X, Y y Z el 28 de mayo. Todo este esquema depende de la confirmación oficial de la Secretaría del Bienestar.

A: lunes 4 de mayo

B: martes 5 de mayo

C: miércoles 6 y jueves 7 de mayo

D, E, F: viernes 8 de mayo

G: lunes 11 y martes 12 de mayo

H, I, J, K: miércoles 13 de mayo

L: jueves 14 de mayo

M: viernes 15 y martes 19 de mayo

N, Ñ, O: miércoles 20 de mayo

P, Q: jueves 21 de mayo

R: viernes 22 y lunes 25 de mayo

S: martes 26 de mayo

T, U, V: miércoles 27 de mayo

W, X, Y, Z: jueves 28 de mayo

¿Por qué se retrasó el pago de mayo de la Pensión Bienestar?

El ajuste en las fechas se explica por el 1 de mayo, considerado día inhábil para el sistema bancario en México. En esa fecha no hay operaciones en ventanilla ni procesos administrativos, lo que impide iniciar la dispersión del recurso en tiempo habitual.

Al caer el feriado al inicio del mes, el calendario se recorre al siguiente día hábil disponible. Esto no afecta el pago ni el monto, solo modifica el arranque del depósito. Es una medida operativa que se repite cada vez que hay días no laborables al inicio del periodo.

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