Vakifbank Estambul vs Eczacibasi Dynavit: Final CEV Champions League, en vivo

Disfruta de la final de la Liga de Campeones de voleibol en vivo por Claro Sports

Una final totalmente turca es la que nos espera en la CEV Champions League Volley. Vakifbank Estambul se enfrentará al Eczacibasi Dynavit. VakifBank sorprendió al Conegliano con una remontada espectacular para alcanzar otra final de la Liga de Campeones de Voleibol. El Vakifbank Estambul perdía 2 sets a 0, sin embargo, hiló tres sets con victoria para colarse al último juego del torneo. Por su parte, el Eczacibasi también derrotó a un cuadro italiano (3-2 al Savino Del Bene Scandicci) para verse las caras en el duelo por el título que se celebrará el domingo 3 de mayo y que tú podrás seguir a través de las pantallas de la multiplataforma de Claro Sports.

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