Fórmula E 2025, en vivo: Carrera del E-Prix de Berlín Ronda 8

Wehrlein busca la cima del campeonato en Berlín: Porsche defiende su casa en la Ronda 8 frente a la presión de Mortara y Cassidy

La Fórmula E se prepara para un segundo asalto explosivo en el circuito de Tempelhof, donde el dominio de Porsche ha sido el protagonista absoluto del fin de semana. Tras la victoria de Nico Müller en la primera cita y la pole position lograda hoy por Pascal Wehrlein, el equipo alemán llega con la moral a tope para cerrar la celebración de su 75º aniversario con un posible doblete ante su público. Sin embargo, la carrera se anticipa sumamente táctica; Wehrlein está decidido a recortar los escasos cuatro puntos que lo separan del líder del campeonato, Edoardo Mortara, quien buscará redimirse tras finalizar cuarto en la jornada de ayer.

La batalla en la primera fila será un punto de inflexión, con el joven Taylor Barnard de DS PENSKE partiendo junto a Wehrlein tras alcanzar el mejor resultado de su carrera en clasificación. Con la gestión energética como factor crítico en el asfalto berlinés, el pelotón no puede permitirse errores en un trazado donde la succión y el uso inteligente del Attack Mode definirán el resultado final. Pilotos como Nick Cassidy y los Jaguar intentarán romper el ritmo de Porsche en una prueba donde cada unidad de energía y cada adelantamiento serán decisivos para la ajustada clasificación general.

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