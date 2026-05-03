Figueroa disparó contra el Moyo Contreras tras clasificar con Comunicaciones: “Quizá se dio cuenta que no podía aguantar los partidos”

En conferencia de prensa, el técnico Marco Antonio Figueroa abordó de frente la situación de José Manuel “El Moyo” Contreras.

Figueroa, duro contra el Moyo | Captura video y @CremasOficial

La clasificación de Comunicaciones a semifinales no cerró la polémica que rodea al club albo. En conferencia de prensa, el técnico Marco Antonio Figueroa abordó de frente la situación de José Manuel “El Moyo” Contreras, cuyo retiro del fútbol profesional generó debate dentro y fuera del equipo durante la semana.

Figueroa explicó por qué Contreras no estuvo en la convocatoria para el partido ante Antigua GFC. Según el entrenador, todo comenzó con una lesión: “José Contreras, el día que íbamos a viajar a Malacatán sintió una molestia, y desde ese día no ha entrenado, así que no inventen declaraciones. Cuando un jugador está bien, está citado, yo le di todo el respaldo para llevarlo a la banca cuando estaba bien.”

El técnico fue directo al defender sus decisiones durante los momentos más difíciles del torneo: “Yo me jugué el descenso sin el Moyo, yo me jugué el pasar a semifinales sin el Moyo, y lo respeto mucho. Yo tengo una gran relación con todos los jugadores, a unos les hablo y a otros no. A mí me gusta que vengan tipos como Corena y Padilla al camerino, al Moyo no lo veo en el camerín.”

🚨 #Clausura2026 | Habla Marco Antonio el "Fantasma" Figueroa. El técnico de Comunicaciones se refiere al tema del retiro de José Contreras: "Yo me jugué el descenso sin el "Moyo", yo me jugué el pasar a semifinales sin el "Moyo" (…) Con el "Moyo" no tengo ningún problema, él… pic.twitter.com/A4xgSYWmOQ — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) May 3, 2026

La versión de Figueroa sobre el retiro

Sobre el anuncio del retiro, el Fantasma aseguró que nunca fue informado por el jugador: “Yo respeto toda la trayectoria de José, pero él se retiró sin avisarme a mí, él nunca me dijo que se quería retirar, nunca me habló, no me dijo que ya no quería jugar. Los grandes ídolos en todas partes tienen que tener mucha humildad para este tipo de situaciones.”

Figueroa también explicó su criterio para tomar decisiones dentro del plantel: “Hay una cosa que ustedes deben de saber, jugador que corre juega; jugador que no corre, no juega; así fue como yo salvé a Comunicaciones del descenso. Con el Moyo tengo ningún problema, él se retiró solo, nadie lo ahorilló a eso, quizá se dio cuenta que no podía aguantar los partidos.”

El entrenador aclaró además que Contreras estuvo en la delegación que viajó a Malacatán antes de su lesión: “Cuando viajamos a Malacatán él estaba dentro de la delegación, se lesionó y por eso no pudo viajar y por eso lo reemplacé”, precisó, descartando cualquier conflicto personal como motivo de su ausencia.

Las declaraciones de Figueroa dejan en evidencia una relación distante con Contreras en los últimos tramos del torneo, aunque el técnico evitó en todo momento hablar de confrontación directa con el histórico capitán del club.

Para cerrar, el Fantasma pidió pasar la página: “Mi respeto para él, por el ídolo que fue en la institución, pero ya, hay que darle un carpetazo, darle vuelta a la hoja y seguir.” Con esas palabras, Figueroa intentó poner punto final a una polémica que acompañó a Comunicaciones durante buena parte del Clausura 2026.

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