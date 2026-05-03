Barcelona vs Bayern Munich, en vivo la Champions League Femenil: resultado y goles de la semifinal de vuelta hoy 3 de mayo
Disfruta en vivo online la Champions League Femenil con la semifinal de vuelta del Barcelona vs Bayern Munich por Claro Sports
¿A qué hora juegan Barcelona vs Bayern Munich hoy en las semifinales de la Champions League Femenil?
La eliminatoria entre Barcelona y Bayern llega a su punto más decisivo con todo por definirse. El 1-1 registrado en el Allianz Arena dejó la serie completamente abierta y con la sensación de que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Para el Barça, que ya aseguró el título de liga, la Champions League representa el gran objetivo de la temporada y la oportunidad de cerrar otro ciclo de dominio europeo, aunque el margen de error es mínimo en este escenario.
El equipo de Pere Romeu confía en su solidez como local y en el momento de Ewa Pajor, quien ya marcó en la ida ante su exequipo. Aun así, las blaugranas no lograron sentenciar en Alemania y ahora están obligadas a sostener la intensidad, con las dudas físicas de Aitana Bonmatí y la baja de Laia Aleixandri, lo que incrementa la responsabilidad de Alexia Putellas en la creación y de Graham Hansen en el uno contra uno. Del lado bávaro, el Bayern llega reforzado anímicamente tras conquistar la Bundesliga y tras haber resistido incluso en inferioridad numérica en la ida, aunque sin Franziska Kett por sanción y con ausencias importantes como Oberdorf y Zadrazil. Con Klara Bühl y Pernille Harder como principales armas ofensivas, el conjunto alemán intentará equilibrar el control blaugrana y forzar un escenario donde la mínima desconcentración pueda cambiar el destino de la eliminatoria.
México (CDMX): 08:30 horas
Centroamérica: 08:30 horas
Estados Unidos: 10:30 horas (ET) / 07:30 horas (PT)
Argentina: 11:30 horas
Colombia: 09:30 horas
¿Dónde ver en vivo Barcelona vs Bayern Munich? Transmisión TV y online
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México (CDMX): TVC Deportes
Centroamérica: ESPN y Disney+
Estados Unidos: ESPN, Paramount+, fuboTV y CBS Sports Golazo
Argentina: Disney+
Colombia: Disney+
¿Qué necesita el Barcelona para avanzar a la gran final de la Champions Femenil?
El Bayern Munich llega al partido de vuelta con la necesidad de conseguir únicamente una victoria para avanzar, luego de que la semifinal de ida terminara con un empate 1-1. Dado que no existe el criterio de goles de visitante, el conjunto alemán depende exclusivamente de imponerse en el marcador del encuentro de regreso, sin importar la diferencia, para asegurar su pase en la eliminatoria.
¿Qué necesita el Bayern Munich para avanzar a la final de Champions Femenil?
Tras el empate 1-1 en el partido de ida, la eliminatoria entre ambos equipos llega completamente abierta a la vuelta. En este contexto, el Barcelona necesita únicamente conseguir la victoria en la semifinal de regreso para avanzar en la lucha por el título, ya que el criterio de desempate no contempla los goles de visitante, por lo que todo se definirá directamente en el marcador global del encuentro.
Criterios de desempate en las semifinales de la Champions League Femenil
En las semifinales de la Champions League Femenil, el criterio fundamental de desempate es el marcador global de la serie. Es decir, avanzará a la final el equipo que logre sumar más goles en el resultado combinado de los dos partidos. Bajo este formato, la clasificación depende exclusivamente de superar al rival en el total de anotaciones, sin que existan otros criterios que tengan prioridad antes del global.
Si al término del tiempo reglamentario del partido de vuelta el marcador global se mantiene igualado, la eliminatoria se definirá en tiempos extra. Se jugarán dos periodos de 15 minutos cada uno para intentar romper la paridad. En caso de que la igualdad continúe después de la prórroga, el pase a la siguiente fase se decidirá mediante una tanda de penales, donde ambos equipos ejecutarán disparos desde los once pasos hasta definir a la ganadora.