Barcelona vs Bayern Munich, en vivo la Champions League Femenil: resultado y goles de la semifinal de vuelta hoy 3 de mayo

¿A qué hora juegan Barcelona vs Bayern Munich hoy en las semifinales de la Champions League Femenil?

La eliminatoria entre Barcelona y Bayern llega a su punto más decisivo con todo por definirse. El 1-1 registrado en el Allianz Arena dejó la serie completamente abierta y con la sensación de que cualquier detalle puede inclinar la balanza. Para el Barça, que ya aseguró el título de liga, la Champions League representa el gran objetivo de la temporada y la oportunidad de cerrar otro ciclo de dominio europeo, aunque el margen de error es mínimo en este escenario.

El equipo de Pere Romeu confía en su solidez como local y en el momento de Ewa Pajor, quien ya marcó en la ida ante su exequipo. Aun así, las blaugranas no lograron sentenciar en Alemania y ahora están obligadas a sostener la intensidad, con las dudas físicas de Aitana Bonmatí y la baja de Laia Aleixandri, lo que incrementa la responsabilidad de Alexia Putellas en la creación y de Graham Hansen en el uno contra uno. Del lado bávaro, el Bayern llega reforzado anímicamente tras conquistar la Bundesliga y tras haber resistido incluso en inferioridad numérica en la ida, aunque sin Franziska Kett por sanción y con ausencias importantes como Oberdorf y Zadrazil. Con Klara Bühl y Pernille Harder como principales armas ofensivas, el conjunto alemán intentará equilibrar el control blaugrana y forzar un escenario donde la mínima desconcentración pueda cambiar el destino de la eliminatoria.

México (CDMX): 08:30 horas

Centroamérica: 08:30 horas

Estados Unidos: 10:30 horas (ET) / 07:30 horas (PT)

Argentina: 11:30 horas

Colombia: 09:30 horas