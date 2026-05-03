Mitch Evans firma una remontada histórica y gana el E-Prix de Berlín desde la P17
Evans ganó en Berlín, Rowland completó otra remontada desde el fondo y Wehrlein salvó el podio tras salir desde la pole
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Mitch Evans ganó la segunda carrera del E-Prix de Berlín desde la posición 17. El piloto de Jaguar TCS Racing cerró una de las remontadas más importantes en la historia reciente de la Fórmula E, después de una carrera marcada por los cambios constantes en la punta, la administración de energía y el uso decisivo del ATTACK MODE en la segunda mitad. Evans cruzó la meta con un tiempo de 39:50.663 y sumó 25 puntos en una jornada que cambió por completo el orden esperado desde la parrilla.
La carrera comenzó con Pascal Wehrlein en la pole, pero Taylor Barnard tomó el liderato en la primera vuelta, y los autos quedaron agrupados en un pelotón muy cerrado. El teutón llegó a caer hasta la zona media, mientras varios pilotos rezagados desde la clasificación aprovecharon el ritmo irregular de la punta para avanzar sin gastar de más.
Evans se mantuvo en la parte baja del grupo durante las primeras vueltas y esperó a que el orden se abriera con las estrategias. La clave estuvo en no quedar atrapado en peleas innecesarias antes del tramo final. Cuando la carrera entró en su fase de ATTACK MODE, el piloto de Jaguar encontró el momento para liberar ritmo y empezó a recortar posiciones con una velocidad que no pudo contener el resto del pelotón.
WINNER IN BERLIN 🏆 @mitchevans_ takes P1 after an exciting race in Round 8@Hankook_Sport #BerlinEPrix #FormulaE pic.twitter.com/d1tOJigDyG— Formula E (@FIAFormulaE) May 3, 2026
Oliver Rowland también firmó una carrera enorme desde el fondo. El piloto de Nissan largó 18° y terminó segundo, a solo 0.822 segundos de Evans, además de marcar la vuelta más rápida. Nissan también tuvo a Norman Nato en la pelea por la victoria, después de avanzar desde el puesto 16 y liderar varias vueltas antes de cerrar quinto.
Wehrlein logró rescatar el podio después de una carrera incómoda. El piloto de Porsche tuvo que reconstruir su domingo desde atrás. Su ATTACK MODE le permitió volver a la lucha por la victoria, recuperar el liderato en el cierre y forzar el duelo directo con Evans. Sin embargo, cuando el impulso extra se agotó, el Jaguar volvió a pasar al frente y el local terminó tercero, a más de un segundo del ganador.
El resultado dejó una imagen muy clara del caos en Tempelhof. Los dos primeros largaron 17° y 18°, mientras el poleman terminó tercero después de caer al tráfico. Evans sumó su 16° victoria en la Fórmula E y reforzó su lugar como el piloto con más triunfos en la categoría. Rowland convirtió una salida desde el fondo en un segundo puesto con vuelta rápida, y Wehrlein evitó que una pole perdida terminara fuera del podio.
Resultados del E-Prix de Berlín
- Mitch Evans | Jaguar TCS Racing
- Oliver Rowland | Nissan Formula E Team
- Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team
- Sébastien Buemi | Envision Racing
- Norman Nato | Nissan Formula E Team
- Jake Dennis | Andretti Formula E
- Edoardo Mortara | Mahindra Racing
- Jean-Éric Vergne | Citroën Racing
- Felipe Drugovich | Andretti Formula E
- Joel Eriksson | Envision Racing
- Taylor Barnard | DS Penske
- Josep Maria Martí | Cupra Kiro
- Nico Müller | Porsche Formula E Team
- Dan Ticktum | Cupra Kiro
- Maximilian Günther | DS Penske
- Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team
- Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team
- António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing
- Nick Cassidy | Citroën Racing
- Nyck De Vries | Mahindra Racing
¿Cómo queda el campeonato de Fórmula E tras la Ronda 8 en Berlín?
Pascal Wehrlein perdió la pole en carrera, pero el tercer lugar le permitió sumar 18 puntos y revertir la diferencia de cuatro unidades que tenía con el líder Edoardo Mortara antes de Berlín. El piloto de Porsche Formula E Team capitalizó un fin de semana sólido en el campeonato, combinando su rendimiento en clasificación y carrera para colocarse en la primera posición de la tabla general con 101 puntos, en una lucha que se mantiene cerrada tras la remontada de Mitch Evans.
- Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 101 pts
- Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 98 pts
- Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 93 pts
- Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 83 pts
- Nico Müller | Porsche Formula E Team | 75 pts
- Nick Cassidy | Citroën Racing | 69 pts
- Jake Dennis | Andretti Formula E | 66 pts
- António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing | 65 pts
- Sébastien Buemi | Envision Racing | 55 pts
- Josep Maria Martí | Cupra Kiro | 25 pts
- Dan Ticktum | Cupra Kiro | 22 pts
- Joel Eriksson | Envision Racing | 20 pts
- Taylor Barnard | DS Penske | 18 pts
- Nyck De Vries | Mahindra Racing | 14 pts
- Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 14 pts
- Norman Nato | Nissan Formula E Team | 11 pts
- Maximilian Günther | DS Penske | 8 pts
- Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 2 pts
- Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1 pt
- Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 pts