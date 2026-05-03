Mitch Evans firma una remontada histórica y gana el E-Prix de Berlín desde la P17

Evans ganó en Berlín, Rowland completó otra remontada desde el fondo y Wehrlein salvó el podio tras salir desde la pole

El neozelandés llegó a 16 victorias en la categoría | Claro Sports

Mitch Evans ganó la segunda carrera del E-Prix de Berlín desde la posición 17. El piloto de Jaguar TCS Racing cerró una de las remontadas más importantes en la historia reciente de la Fórmula E, después de una carrera marcada por los cambios constantes en la punta, la administración de energía y el uso decisivo del ATTACK MODE en la segunda mitad. Evans cruzó la meta con un tiempo de 39:50.663 y sumó 25 puntos en una jornada que cambió por completo el orden esperado desde la parrilla.

La carrera comenzó con Pascal Wehrlein en la pole, pero Taylor Barnard tomó el liderato en la primera vuelta, y los autos quedaron agrupados en un pelotón muy cerrado. El teutón llegó a caer hasta la zona media, mientras varios pilotos rezagados desde la clasificación aprovecharon el ritmo irregular de la punta para avanzar sin gastar de más.

Evans se mantuvo en la parte baja del grupo durante las primeras vueltas y esperó a que el orden se abriera con las estrategias. La clave estuvo en no quedar atrapado en peleas innecesarias antes del tramo final. Cuando la carrera entró en su fase de ATTACK MODE, el piloto de Jaguar encontró el momento para liberar ritmo y empezó a recortar posiciones con una velocidad que no pudo contener el resto del pelotón.

Oliver Rowland también firmó una carrera enorme desde el fondo. El piloto de Nissan largó 18° y terminó segundo, a solo 0.822 segundos de Evans, además de marcar la vuelta más rápida. Nissan también tuvo a Norman Nato en la pelea por la victoria, después de avanzar desde el puesto 16 y liderar varias vueltas antes de cerrar quinto.

Wehrlein logró rescatar el podio después de una carrera incómoda. El piloto de Porsche tuvo que reconstruir su domingo desde atrás. Su ATTACK MODE le permitió volver a la lucha por la victoria, recuperar el liderato en el cierre y forzar el duelo directo con Evans. Sin embargo, cuando el impulso extra se agotó, el Jaguar volvió a pasar al frente y el local terminó tercero, a más de un segundo del ganador.

El resultado dejó una imagen muy clara del caos en Tempelhof. Los dos primeros largaron 17° y 18°, mientras el poleman terminó tercero después de caer al tráfico. Evans sumó su 16° victoria en la Fórmula E y reforzó su lugar como el piloto con más triunfos en la categoría. Rowland convirtió una salida desde el fondo en un segundo puesto con vuelta rápida, y Wehrlein evitó que una pole perdida terminara fuera del podio.

Resultados del E-Prix de Berlín

Mitch Evans | Jaguar TCS Racing Oliver Rowland | Nissan Formula E Team Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team Sébastien Buemi | Envision Racing Norman Nato | Nissan Formula E Team Jake Dennis | Andretti Formula E Edoardo Mortara | Mahindra Racing Jean-Éric Vergne | Citroën Racing Felipe Drugovich | Andretti Formula E Joel Eriksson | Envision Racing Taylor Barnard | DS Penske Josep Maria Martí | Cupra Kiro Nico Müller | Porsche Formula E Team Dan Ticktum | Cupra Kiro Maximilian Günther | DS Penske Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing Nick Cassidy | Citroën Racing Nyck De Vries | Mahindra Racing

¿Cómo queda el campeonato de Fórmula E tras la Ronda 8 en Berlín?

Pascal Wehrlein perdió la pole en carrera, pero el tercer lugar le permitió sumar 18 puntos y revertir la diferencia de cuatro unidades que tenía con el líder Edoardo Mortara antes de Berlín. El piloto de Porsche Formula E Team capitalizó un fin de semana sólido en el campeonato, combinando su rendimiento en clasificación y carrera para colocarse en la primera posición de la tabla general con 101 puntos, en una lucha que se mantiene cerrada tras la remontada de Mitch Evans.

Pascal Wehrlein | Porsche Formula E Team | 101 pts Mitch Evans | Jaguar TCS Racing | 98 pts Edoardo Mortara | Mahindra Racing | 93 pts Oliver Rowland | Nissan Formula E Team | 83 pts Nico Müller | Porsche Formula E Team | 75 pts Nick Cassidy | Citroën Racing | 69 pts Jake Dennis | Andretti Formula E | 66 pts António Félix Da Costa | Jaguar TCS Racing | 65 pts Sébastien Buemi | Envision Racing | 55 pts Josep Maria Martí | Cupra Kiro | 25 pts Dan Ticktum | Cupra Kiro | 22 pts Joel Eriksson | Envision Racing | 20 pts Taylor Barnard | DS Penske | 18 pts Nyck De Vries | Mahindra Racing | 14 pts Jean-Éric Vergne | Citroën Racing | 14 pts Norman Nato | Nissan Formula E Team | 11 pts Maximilian Günther | DS Penske | 8 pts Felipe Drugovich | Andretti Formula E | 2 pts Zane Maloney | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 1 pt Lucas Di Grassi | Lola Yamaha ABT Formula E Team | 0 pts

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