5 de mayo en México: ¿Es día de descanso obligatorio? Esto dice la ley en 2026

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla de 1862, por lo que la SEP contempla la suspensión de clases, sin embargo la Ley Federal del Trabajo no

Todo lo que debes saber del 5 de mayo | Reuters y @SeGobCDMX

El 5 de mayo es una de las fechas más conocidas en México, pero también una de las que más dudas genera cada año. Mientras miles de estudiantes no asisten a clases, millones de trabajadores se preguntan si deben presentarse a laborar o si tienen derecho a un descanso con goce de sueldo.

La confusión surge porque se trata de una conmemoración histórica relevante, ligada a la Batalla de Puebla. Sin embargo, no todas las fechas cívicas tienen el mismo tratamiento en la ley, lo que provoca diferencias entre el calendario escolar y el laboral.

Para entender qué ocurre en 2026, es necesario revisar lo que establece la Ley Federal del Trabajo (LFT), específicamente en su artículo 74, donde se definen los días de descanso obligatorio en México.

¿El 5 de mayo es día de descanso obligatorio en México?

No, el 5 de mayo no es un día de descanso obligatorio en México. La Ley Federal del Trabajo no incluye esta fecha dentro de los feriados oficiales, por lo que las personas trabajadoras deben presentarse a laborar con normalidad.

Esto significa que no existe obligación para las empresas de otorgar el día libre ni de pagar un salario adicional. A diferencia de los días establecidos en el artículo 74, como el 1 de mayo o el 16 de septiembre, el 5 de mayo se considera una fecha laboral ordinaria.

Es por eso que, quienes trabajen ese día reciben su salario normal, ya que no aplica el pago triple que sí corresponde en los días de descanso obligatorio reconocidos por la ley. Aunque, es importante mencionar que existen excepciones en algunas dependencias públicas o empresas, estas responden a acuerdos internos y no a una obligación legal general.

5 de mayo en México: ¿Qué se conmemora este día en México?

El 5 de mayo se conmemora la Batalla de Puebla de 1862, cuando el ejército mexicano derrotó a las fuerzas francesas en un enfrentamiento ocurrido en el estado de Puebla. Este hecho es considerado uno de los episodios históricos más relevantes del país, ya que representó una resistencia frente a una de las potencias militares de la época.

A pesar de su importancia, la conmemoración tiene un carácter cívico y educativo, no laboral. Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública sí contempla la suspensión de clases en educación básica, lo que genera la percepción de que se trata de un día feriado general.

La conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo es una fecha significativa en la historia de México, pero en términos legales no implica un descanso obligatorio para los trabajadores, lo que marca la diferencia entre el calendario escolar y el laboral en el país.

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