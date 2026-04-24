Acereros de Monclova vs Toros de Tijuana, en vivo: transmisión del juego de la Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue en vivo el juego de la LMB en la multiplataforma de Claro Sports

La emoción de la Liga Mexicana de Béisbol se vive este viernes 24 de abril en la multiplataforma de Claro Sports, con un duelo atractivo desde la frontera, donde los Toros de Tijuana reciben a los Acereros de Monclova en busca de seguir sumando triunfos. El conjunto fronterizo llega con confianza tras un juego ofensivo sólido en su más reciente presentación, resultado que buscarán respaldar ahora ante su afición para mantenerse en buen ritmo dentro del campeonato.

Por su parte, Acereros también arriba con sensaciones positivas luego de conseguir una victoria importante en su último compromiso, por lo que intentarán extender su buen momento en una plaza siempre complicada. Con ambos equipos enrachados y con la mira puesta en seguir escalando posiciones, se espera un choque dinámico y lleno de emociones desde el primer lanzamiento.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Acereros de Monclova vs Toros de Tijuana hoy 24 de abril?

El juego de los Acereros de Monclova y los Toros de Tijuana dará inicio a las 19:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el Acereros de Monclova vs Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol?

El juego de Acereros y Toros así como toda la temporada de la Liga Mexicana de Béisbol se podrá seguir por la señal de Claro Sports en toda su multiplataforma.

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