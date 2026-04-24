No le perdonan la roja: Marcel Ruiz se pierde la jornada 17

La apelación del Toluca no procede y la Comisión Disciplinaria sanciona un partido a Marcel Ruiz, en lo que hubiera sido su último juego antes de ir con la selección mexicana

Comisión Disciplinaria mantiene la suspensión a Marcel Ruiz | Imago7

Este sábado los Diablos Rojos del Toluca recibirán a León en duelo correspondiente a la fecha 17 del Clausura 2017 con el objetivo de asegurar su lugar entre los primeros lugares de la tabla general, pero de nueva cuenta habrán bajas para el equipo mexiquense por sanciones.

Marcel Ruiz y Santiago Simón vieron la tarjeta roja a media semana en el duelo ante Mazatlán, el primero de ellos tras una barrida sobre un rival y Santiago Simón por insultar al árbitro; sin embargo, en el informe disciplinario se nota que ambos fueron suspendidos por ‘emplear lenguaje o actuar de modo ofensivo, insultante o humillante’.

La directiva escarlata había apelado la sanción de Marcel Ruiz, pero la Comisión Disciplinaria de la FMF dio a conocer este jueves el reporte de jugadores sancionados tras la jornada 16 del Clausura 2026, y con ello se dio a conocer que tres elementos del Deportivo Toluca

Marcel Ruiz, Santiago Simón y el auxiliar técnico Javier Morant recibieron sanciones de un partido, por lo que se pierden el último juego de la fase regular del Clausura.

A estas bajas se agrega la de Helinho, quien cumplirá este sábado su segundo partido de suspensión tras ser expulsado ante América. Antonio Mohamed estará de regreso en la banca tras cumplir un partido de sanción por lo acontecido ante el Toluca.

Con esto, la pasada derrota ante los Cañoneros fue muy probablemente el último partido de Marcel Ruiz en el presente certamen de la Liga MX, tomando en cuenta que seguramente estará en el listado de convocados de la selección mexicana para el Mundial, por lo que no estará disponible para la Liguilla y las semifinales de la Concachampions.

¿Cuál es el panorama de Toluca para la última jornada?

Previo a la última jornada del Clausura 2026, los Diablos se ubican en el quinto lugar de la tabla general con 27 puntos. Dada la cercanía del América, una victoria les permitiría mantenerse en ese puesto y aspirar a subir un lugar, pero en el caso contrario, una derrota y un triunfo de las Águilas podrían llevar a los Diablos al sexto lugar.

Una victoria escarlata, en combinación con una derrota de Cruz Azul podría otorgar el cuarto lugar a Toluca dando por hecho un choque contra la Máquina en los cuartos de final, pero con ventaja de localía para el bicampeón del fútbol mexicano.

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