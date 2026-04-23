TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 23 de abril

Sigue la mejor lucha libre del mundo a través de la multiplataforma de Claro Sports

Goza de toda la emoción de la lucha libre de TNA Wrestling Impact a través de la multiplataforma de Claro Sports, donde este jueves 23 de abril te llevaremos una nueva emisión cargada de combates explosivos y momentos inolvidables para beneplácito de los aficionados del pancracio profesional. Como cada semana, TNA Impact nos entrega luchas intensas, llenas de rivalidades que escalan cada vez más su enemistad deportiva sobre el encordado.

La transmisión de este día no será la excepción y viviremos los mejores agarrones, pensando todos y cada uno de los protagonistas en conseguir la supremacía en el ring. Todo esto se presenta con la calidad premium y el estilo dinámico característico de Claro Sports.

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