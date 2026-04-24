Vincent Kompany propone descanso para Luis Díaz, después del título de Bundesliga

Después de levantar la corona nacional de manera anticipada, el equipo enfrenta este sábado al Mainz.

Los de Kompany trituran al Wolfsburgo | Alexandra Beier / AFP

Vincent Kompany es consciente que sus jugadores más importantes han hecho una gran temporada. Fruto de ello el equipo ya conquistó 2 de los 4 títulos que hay en la campaña, después de la consecución de la Supercopa de Alemania y la Bundesliga, el equipo espera también levantar la Champions League y la Copa de Alemania.

“Vs Mainz no es un ensayo”

Por tal motivo y en la previa del próximo partido por Liga, analiza hacer cambios: “El partido contra el Mainz no es un ensayo, sino un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer (DT rival) haría lo mismo en mi posición: podría haber cambios en cuanto a la gestión de la carga. Lo importante es que estemos preparados para dar lo mejor de nosotros”.

“La condición física y las lesiones son parte del fútbol profesional, una lesión en noviembre no es lo mismo que en mayo o abril. Lennart Karl tiene una lesión en el muslo, no podrá estar disponible. Con las lesiones musculares es diferente que con los dolores, que son parte del fútbol. Pero con las lesiones musculares hay un protocolo, quizás se pueda adelantar dos días, si todo va bien. Pero no se pueden esperar milagros”, aseguró el belga en rueda de prensa.

Entre los jugadores que más han tenido minutos esta campaña con el Bayern Munich, se encuentra Luis Díaz. El colombiano registra 44 partidos, 25 goles, 20 asistencias y 3.580 minutos. En cuanto a Bundesliga el guajiro lleva 28 partidos, 15 goles, 16 asistencias y 2.241 minutos, siendo el futbolista con más actuación por parte del cuadro ‘bávaro’ en el certamen.

Por tal motivo no es sorpresa que para el duelo de este sábado ante el Mainz, por la jornada 31 de la Bundesliga conforme un once titular con muchas variantes y dejando a jugadores como Michael Olise, Joshua Kimmich, Luis Díaz, Harry Kane, Aleksandar Pavlović y varios en el banquillo o inclusive a la tribuna.

De igual forma el descanso a ciertos bastiones del equipo le caerá muy bien y Vincent Kompany también lo estará pensando de cara al doble enfrentamiento que tendrá ante PSG por las semifinales de la UEFA Champions League. El primer duelo será este martes 28 de abril en Francia y la vuelta el miércoles 6 de mayo en Alemania.

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