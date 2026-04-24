¿Quién sería el ‘caballo negro’ de la Liguilla del Clausura 2026?

Pachuca y Atlas emergen como posibles caballos negros del Clausura 2026, al competir sin presión mediática en la parte alta rumbo a la Liguilla

La Liguilla del Clausura 2026 empieza a tomar forma y, con ella, aparece una pregunta que suele acompañar cada cierre de torneo en la Liga MX: ¿qué equipo puede convertirse en el ‘caballo negro’? En la mesa de Claro Sports por W Radio, el debate partió de una base clara: un ‘caballo negro’ no es solo un club que llega de sorpresa, sino uno del que no se esperaba demasiado y que ahora puede competir por el título.

Bajo esa definición, Pachuca aparece como el candidato más sólido para cargar con esa etiqueta. Los Tuzos llegan a la última jornada instalados en la parte alta, con 31 puntos después de 16 fechas, solo por detrás de Chivas y Pumas. Atlas también entra en la conversación por su perfil de menor presión mediática, aunque su caso depende más de asegurar primero el boleto a la Fiesta Grande. La tabla, antes de la jornada 17, tiene a Chivas con 35 puntos, Pumas con 33, Pachuca con 31, Cruz Azul con 30, Toluca con 27, América con 25, Atlas con 23 y Tigres con 22 en zona de clasificación.

Pachuca, el perfil que más encaja con el ‘caballo negro’

Pachuca y Atlas pintan como las sorpresas del torneo | Imago7

Pachuca tiene el argumento más fuerte porque combina sorpresa, posición en la tabla y capacidad real de competir en series directas. No carga con la exigencia permanente de América, Cruz Azul o Pumas, pero llega ubicado entre los tres primeros y con la posibilidad de cerrar la fase regular en una posición de ventaja. Ese punto es clave: no se trata solo de ser inesperado, sino de tener condiciones para eliminar a cualquiera en cuartos de final.

El duelo de la jornada 17 contra Pumas puede terminar de definir su candidatura. Si Pachuca gana, puede asegurar el segundo lugar y mandar un mensaje directo antes de la Liguilla. Si pierde, todavía puede mantenerse como un rival incómodo, pero perdería parte del impacto que hoy lo coloca como posible revelación. La última fecha contempla partidos como Pachuca vs Pumas, Chivas vs Tijuana, Toluca vs León, América vs Atlas, Santos vs Monterrey y Cruz Azul vs Necaxa, todos con efecto directo en la parte alta o en los últimos boletos.

Atlas, por su parte, responde mejor al concepto de equipo que ‘pasa desapercibido’. No empezó el torneo como favorito, no tiene la presión de los clubes de mayor convocatoria y llega a la jornada 17 con 23 puntos, dentro de los ocho primeros. Su problema es que todavía no puede hablar como candidato pleno al título sin resolver antes su pase, ya que América, Tigres, Tijuana y León también están metidos en la pelea por los últimos lugares.

La visita al América convierte al Atlas en un caso especial. Si gana, no solo asegura su presencia en la Liguilla, también refuerza su etiqueta de equipo incómodo. Si pierde, queda sujeto a combinaciones y puede salir de los ocho. Por eso, Atlas puede ser el ‘caballo negro’ emocional del debate, pero Pachuca es el ‘caballo negro’ más completo por presente, ubicación y margen competitivo.

América no puede pasar por debajo del radar

El caso de América abre una discusión distinta. Aunque no ha tenido un torneo dominante y llega sexto con 25 puntos, en la mesa se planteó una idea central: América no puede ser ‘caballo negro’ porque nunca deja de ser observado como candidato. Incluso cuando no juega su mejor fútbol, su historia reciente, su plantilla y su peso competitivo lo mantienen bajo exigencia máxima.

La frase de que América es un “animal de Liguillas” resume el punto. Un equipo así puede llegar en silencio en cuanto a resultados, pero no en cuanto a expectativas. Lo mismo aplica, con matices, para Pumas y Cruz Azul, clubes que por historia, afición y presión mediática difícilmente pueden ser tratados como sorpresas aunque su torneo haya tenido altibajos. En el formato de este Clausura 2026 no habrá Play In y solo los primeros ocho avanzarán de forma directa a cuartos de final, lo que eleva el peso de cada posición en la tabla.

Si la Liguilla comenzara con la tabla actual, los cruces serían Chivas vs Tigres, Pumas vs Atlas, Pachuca vs América y Cruz Azul vs Toluca. Ese acomodo explica por qué Pachuca puede ser tan peligroso: aparece en el tercer sitio, con posibilidad de cerrar arriba, pero sin el ruido de los clubes de mayor exigencia. También deja claro por qué Atlas tendría una ruta más complicada, ya que su posición lo obligaría a enfrentar a uno de los líderes desde cuartos de final.

La jornada 17 puede mover casi todo. Chivas necesita sostener el liderato ante Tijuana; Pumas y Pachuca chocan por la parte alta; Cruz Azul busca mejorar su posición ante Necaxa; Toluca puede asegurar un cierre fuerte frente a León; América y Atlas se juegan mucho más que tres puntos; Tigres, Tijuana y León necesitan resultados para no quedarse fuera. Con ese panorama, el ‘caballo negro’ no será solo el equipo inesperado, sino el que llegue con menos presión y más argumentos futbolísticos.

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