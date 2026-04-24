¡Betis y Fidalgo empatan sobre la hora! Real Madrid cede puntos en La Cartuja y Barcelona se acerca al título

Los verdiblancos empatan 1-1 ante los merengues con gol de Bellerín al 93’. Fidalgo jugó 45 minutos. Lunin fue figura, pero el título se aleja

El mexicano jugó los primeros 45 minutois | CRISTINA QUICLER / AFP

El Real Madrid dejó escapar una victoria que parecía controlada en La Cartuja. El equipo de Álvaro Arbeloa empató 1-1 ante el Betis en la reprogramación de la jornada 32 de LaLiga, un resultado que golpea sus aspiraciones por el título y que puede dejar al Barcelona con una ventaja determinante en la recta final del campeonato.

Álvaro Fidalgo disputó 45 minutos con el Betis y tuvo una participación que fue de menos a más durante el primer tiempo. El mexicano comenzó con poca intervención, pero poco a poco se involucró más en la circulación verdiblanca, sobre todo cuando el equipo local empezó a encontrar espacios y a exigir a Andriy Lunin, quien terminó como una de las figuras del partido.

Vinicius golpea primero y Lunin sostiene al Real Madrid

El inicio del partido tuvo ritmo y reclamos desde los primeros minutos. La Cartuja pidió penalti por una posible mano de Brahim dentro del área, pero Soto Grado no señaló nada al considerar que el balón había pegado en el pecho. Poco después, Bakambu intentó sorprender en el área, aunque Huijsen apareció para cortar la jugada.

El Real Madrid respondió con llegadas de peligro. Mbappé tuvo una ocasión clara al minuto 13, cuando quedó solo ante Valles, pero su disparo se fue por encima del arco. Tres minutos después llegó el golpe madridista: Valverde sacó un disparo lejano, Valles no pudo despejar con firmeza y Vinicius aprovechó el rebote para marcar el 0-1.

El gol dio confianza al conjunto blanco, que rozó el segundo tanto con Bellingham tras una volea dentro del área. Valles evitó el 0-2 y mantuvo con vida al Betis, que poco a poco empezó a empujar con Abde, Antony, Fornals y Bakambu como protagonistas. Fidalgo también creció en ese tramo, con mayor presencia en el medio campo y apoyo en la salida del equipo verdiblanco.

La última parte del primer tiempo fue un asedio del Betis. Antony probó con un zurdazo que Lunin desvió con una gran mano, Bakambu perdonó un mano a mano tras un error de Rüdiger y Fornals también quedó cerca con un disparo que pasó por encima del travesaño. El portero ucraniano fue clave para que el Real Madrid se marchara al descanso con ventaja mínima.

Betis insiste hasta el final y Bellerín desata La Cartuja

Para el segundo tiempo, Manuel Pellegrini movió sus piezas con los ingresos de Cucho Hernández y Marc Roca por Bakambu y Fidalgo. El mexicano dejó el campo tras 45 minutos de buena participación, en un primer tiempo en el que el Betis pasó de resistir el dominio blanco a competir de tú a tú.

El complemento mantuvo al Betis en campo rival. Abde se animó dentro del área, Natan tuvo un cabezazo forzado y Fornals generó una llegada peligrosa que Huijsen cortó a tiempo. Del otro lado, el Madrid intentó sentenciar con Bellingham, Mbappé y Valverde, pero Valles respondió cuando fue exigido.

Lunin volvió a aparecer al minuto 66 con otra intervención decisiva ante Cucho Hernández, luego de una pérdida peligrosa de Thiago Pitarch dentro del área. El Betis no bajó el ritmo y encontró nuevos impulsos con Lo Celso e Isco, quien fue recibido entre una ovación en La Cartuja.

El cierre fue de sufrimiento para el Real Madrid. Antony rozó el empate con un zurdazo cruzado al 83’, Natan había avisado antes tras un córner y Cucho siguió presionando cada salida blanca. El conjunto merengue tuvo opciones para liquidar, especialmente con Valverde y Vinicius, pero no encontró el segundo gol.

La recompensa verdiblanca llegó en el minuto 93. Antony robó un balón ante Mendy dentro del área, mandó un centro que Rüdiger rechazó a medias y Bellerín apareció para sacar un disparo raso que venció a Lunin. El 1-1 hizo estallar La Cartuja y dejó al Real Madrid con un empate que sabe a derrota.

Con este resultado, el Madrid se queda a ocho puntos del Barcelona, a falta de que los culés disputen su partido ante el Getafe. Al equipo blanco le restan cinco encuentros en LaLiga, pero el sueño liguero parece esfumarse después de ceder puntos en una noche en la que el Betis dio guerra hasta el último suspiro.

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