Jugando Claro, en vivo | Jueves 23 de abril

Jugando Claro analiza la Asamblea de dueños, venta de Atlas, regreso de Atlante y polémicas del fútbol mexicano

El fútbol mexicano vive días clave y en Jugando Claro tendrás el análisis completo de los temas que están marcando el rumbo de la Liga MX. Desde la reciente Asamblea de dueños, donde se definieron decisiones importantes para el futuro del torneo, hasta la venta del Atlas, uno de los movimientos que más ha generado expectativa en el entorno del balompié nacional.

Además, el programa aborda el histórico regreso del Atlante a la Primera División, así como los detalles del calendario del Apertura 2026, un torneo que llega con ajustes relevantes en su estructura. Todo esto acompañado del contexto y las implicaciones deportivas que impactarán a los clubes y a la competencia en los próximos meses.

La polémica también está presente con las declaraciones de Ricardo La Volpe, quien criticó el plan de trabajo de la selección mexicana, y las palabras de Nicolás Larcamón sobre su salida, generando debate entre los especialistas. No te pierdas Jugando Claro, el espacio de Claro Sports donde cada noche se desmenuza lo más importante del fútbol nacional e internacional con un análisis claro, directo y actualizado.

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