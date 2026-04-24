Nahuel Guzmán se queja del horario del Tigres vs Mazatlán:  “Fue un torneo desgastante para todos”

El arquero cuestiona jugar a las 17:00 horas en un torneo con doble competencia y desgaste previo al duelo decisivo ante Mazatlán

El guardameta argentino expuso sus molestias con el calendario | Imago 7

Tigres llega condicionado al cierre del Clausura 2026. A un día de enfrentar a Mazatlán en la jornada 17, Nahuel Guzmán expresó la inconformidad del plantel por disputar nuevamente un partido a las 17:00 horas en el Estadio Universitario, un horario poco habitual para el club en un torneo marcado por la doble competencia y la carga acumulada de encuentros. El equipo dirigido por Guido Pizarro necesita ganar para asegurar su lugar en la Liguilla sin depender de otros resultados.

Los Felinos han disputado múltiples partidos en ese horario durante el semestre, incluidos sus últimos tres encuentros como local ante Querétaro, Chivas y ahora Mazatlán, además de ajustes derivados de su participación en la Copa de Campeones de Concacaf. En conferencia previa al partido, el arquero vinculó directamente el horario con el desgaste acumulado del equipo. Expuso que la carga de partidos debió ser considerada en la programación del calendario, especialmente para los clubes con doble competencia.

“Es el torneo de los últimos 10 que tuvimos más partidos a las 5 pm. Tres de local y uno de visita. Entendido el desgaste que tuvo este campeonato con las dobles fechas y ser uno de los clubes mexicanos en estar compitiendo en el torneo internacional, me parece que había que ser un poco más condescendientes”.

El portero argentino también comparó la gestión del calendario con otras ligas, señalando diferencias en la flexibilidad hacia los equipos que compiten en torneos internacionales. En ese sentido, explicó que Tigres realizó gestiones internas sin éxito, en un contexto donde factores comerciales influyeron en la decisión final. “La MLS le permitió postergar partidos al Seattle, al Nashville… Institucionalmente se hizo lo que se podía hacer, los pedidos”.

Ganar para seguir con vida

El escenario deportivo es claro para Tigres. Una victoria ante Mazatlán este sábado 25 de abril le asegura el pase directo a la Liguilla. En caso de empate o derrota, dependerá de los resultados de León y Tijuana para mantenerse en zona de clasificación.

“Es una situación rara, apremiante porque nos obliga a sacar un resultado para no depender de nadie. Fue un torneo desgastante para todos y se refleja en ciertos rendimientos. La doble competencia pasa factura”.

Otro factor que pone peso sobre el juego es la posible despedida de André-Pierre Gignac, máximo goleador del club con 219 tantos y cinco títulos de Liga MX. El francés no renovará contrato y apunta a despedirse al final del torneo. Sin embargo, su participación ante Mazatlán está en duda por una molestia en el tobillo izquierdo sufrida en la jornada anterior ante Atlas.

“Respecto al homenaje de André, merecido, lo que sé es por redes sociales, no estoy al tanto, sé que ha tenido otros homenajes, cuando hizo el gol 100 o 200, te diría que hasta está de más; pero es un jugador que se ha ganado el respeto no sólo de la afición local sino que de toda la Liga MX y merecido lo tiene el ‘gordo’”.

Te puede interesar