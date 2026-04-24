Álvaro Fidalgo, frente al Real Madrid: una historia que regresa al inicio

El Betis empató de último minuto con el Real Madrid 1-1 en el Estadio La Cartuja con Álvaro Fidalgo, canterano del conjunto merengue, como titular

Álvaro Fidalgo, de canterano a rival del Real Madrid | Claro Sports

El encuentro entre el Real Betis y el Real Madrid este viernes 24 de abril en el Estadio Estadio La Cartuja dejó múltiples lecturas dentro del terreno de juego. El empate 1-1 no solo representó un duro golpe para el conjunto merengue en su intento de sostener la pelea por el título de LaLiga frente al Barcelona, sino que además el partido estuvo marcado por una historia especial: el reencuentro de Álvaro Fidalgo con el club que lo formó como futbolista.

El mediocampista naturalizado mexicano fue titular durante la primera parte del partido correspondiente a la jornada 32, en una suma de minutos importantes en su proceso de readaptación al fútbol español. Tras su etapa en México con el Club América, el jugador continúa consolidándose en un entorno competitivo que conoce bien, ahora desde un rol protagónico en el esquema de su equipo actual.

Aunque Álvaro Fidalgo debutó como profesional con el Real Madrid en la Copa del Rey el 6 de diciembre de 2018, la falta de oportunidades lo obligó a buscar nuevas oportunidades para sostener su carrera en la élite. Ese camino lo llevó a probar suerte fuera de España y tras varios años fuera de su país, su calidad le permitió volver a tener otra oportunidad en LaLiga.

Durante la primera parte tuvo una participación discreta, con poca influencia en la circulación del balón debido al dominio territorial del Madrid. Aun así, Álvaro Fidalgo creció con el paso de los minutos: empezó a tocar más el esférico en el mediocampo, mostró seguridad en la distribución y buscó activarse entre líneas. Su acción más destacada llegó al minuto 44, cuando se animó con un disparo de larga distancia que no encontró portería, suficiente para reflejar su intento de darle otra dimensión ofensiva al Betis en un tramo donde el equipo sufría para salir.

Para la segunda parte, el jugador nacionalizado mexicano ya no continuó en el terreno de juego. Manuel Pellegrini decidió sustituirlo por Marc Roca, una decisión táctica para ajustar el mediocampo. Su rendimiento se resume como “de menos a más”: comenzó condicionado por la falta de posesión del Real Betis, pero terminó el primer tiempo con mayor participación y cierta claridad en la salida.

El futbolista de 29 años se ha consolidado como uno de los elementos de rotación de confianza de Manuel Pellegrini, técnico que le ha otorgado minutos de manera constante tras considerar que se ha ganado ese lugar. El exjugador del América ha respondido a la expectativa no solo por el cartel que arrastra de su etapa en las Águilas, sino también por la influencia que ha comenzado a ejercer en el Betis desde su llegada a principios de febrero de 2026.

Álvaro Fidalgo permaneció en la banca durante la segunda mitad, observando cómo su exequipo daba un paso atrás en su intento de lograr un milagro. Desde esa posición, fue testigo del empate del Betis en el último minuto, un resultado que deja una pesada losa para el conjunto merengue, cada vez más cerca de sentenciar una temporada sin títulos, mientras que el conjunto bético obtuvo un punto vital en su pelea por quedarse con un boleto a competencias europeas.

Te puede interesar: