Dimayor castiga a Atlético Nacional por demoras en la reanudación del partido contra Deportivo Pasto

La sanción se basa en el informe que presentó el comisario de ese compromiso y el castigo es de carácter económico.

Jugadores de Nacional y Pasto | Vizzor Image

Atlético Nacional recibió una sanción de Dimayor por una demora en el partido que lo enfrentó contra Deportivo Pasto, el cual ganó el equipo paisa hace ya unas jornadas. La entidad dio a conocer esa penalidad en un reciente informe de resoluciones y luego de la defensa que presentó el club.

Ese compromiso se disputó el pasado 29 de marzo en el estadio La Libertad y culminó 2-1 a favor del ‘Verdolaga‘, con anotaciones de Alfredo Morelos y Juan Manuel Rengifo, mientras que en el ‘Volcánico’ convirtió Andrey Estupiñán.

En cuanto al trámite del compromiso no sucedió nada del otro mundo, pero el comisario de la entidad para ese cotejo puso en su informe que Nacional no cumplió con el tiempo establecido para salir al campo para el segundo tiempo.

A pesar de que el club presentó sus descargos con el fin de evitar cualquier castigo, Dimayor concluyó basado en ese reporte que se incumplió en lo que se establece en el artículo 78 del código disciplinario único del literal d. Así las cosas, el conjunto antioqueño deberá pagar una multa económica por los acontecimientos.

La cifra que debe pagar Nacional por sanción de la Dimayor

Según el informe, el valor es de $14.007.240 porque el plantel se demoró 1 minuto y 15 segundos en salir al terreno de juego, lo que retrasó por ese tiempo el inicio del complemento. Si bien Nacional argumentó que sus jugadores salieron a los 14 minutos y 17 segundos, la conclusión del comité disciplinario es que eso no fue así.

Si bien esto no representa algo más allá de una penalización económica, puede que sea algo que tenga algún impacto en las finanzas del club, pero nada en cuanto a lo deportivo, a algún jugador en específico o cuerpo técnico.

Le puede interesar