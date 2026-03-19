AEK Larnaca vs Crystal Palace, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre AEK Larnaca y Crystal Palace por la vuelta de los octavos de final.

AEK Larnaca vs Crystal Palace | Claro Sports

Día de definiciones en los campeonatos europeos. AEK Larnaca recibe en su casa, el AEK Arena, al Crystal Palace. El partido de ida dejo todo tal cual comenzó con un empate sin goles. De persistir el empate tendremos tiempo extra y lanzamientos desde el punto del penal.

Resultado al momento: AEK Larnaca – Crystal Palace | Partido de vuelta octavos de final UEFA Conference League 2025-2026

¿A qué hora inicia el AEK Larnaca vs Crystal Palace, hoy 19 de marzo de 2026?

El partido entre los de Chipre y los ingleses que se llevará a cabo en el AEK Arena dará inicio a partir de las 12:45 de la tarde, en territorio colombiano. En México, el balón rodará desde las 11:45 de la mañana.

Alineaciones del AEK Larnaca vs Crystal Palace para los octavos de final de la Conference League

AEK Larnaca: Zlatan Alomerovic; Petros Loannou, Godswill Ekpolo, Hrvoje Milicevic, Enric Saborit, Ángel García; Marcus Rohdén, Gus Ledes, Pere Pons; Riad Bajic y Dorde Ivanovic. DT: Javier Pérez.

Zlatan Alomerovic; Petros Loannou, Godswill Ekpolo, Hrvoje Milicevic, Enric Saborit, Ángel García; Marcus Rohdén, Gus Ledes, Pere Pons; Riad Bajic y Dorde Ivanovic. Crystal Palace: Walter Benítez; Chris Richards, Maxence Lacroix, Jaydee Canvot; Brennan Johnson, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Evann Guessand y Jorge Strand Larsen. DT: Oliver Glasner.

¿Dónde ver el AEK Larnaca vs Crystal Palace en vivo? Canales de TV y streaming online

El juego que definirá al clasificado a los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025-2026 se podrá sintonizar por la pantalla de Disney+ Premium.

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