Levante vs Oviedo en vivo: horario y dónde ver la jornada 29 de LaLiga 2026

Duelo clave para la permanencia en el fútbol español, cuando los carbayones visiten a los granotas este fin de semana en el Ciutat de Valencia

Horario y dónde mirar el partido Levante vs Oviedo | Claro Sports

El sábado 21 de marzo, el Real Oviedo tiene una ‘final’ para la permanencia en el fútbol español. El equipo de Guillermo Almada viaja al Estadio Ciutat de Valencia para medirse al Levante, otro equipo que está en puestos de descenso, por lo que ambos tienen prohibido perder en esta jornada 29 de LaLiga.

Quedan 10 juegos para concluir la temporada de la Liga española, incluyendo este duelo, por lo que el tiempo apura para que ambos equipos sumen si quieren jugar la próxima temporada en la máxima categoría del fútbol español.

El Oviedo viene de superar al Valencia el fin de semana pasado, lo que les permitió recortar distancias en la tabla. Siguen en el lugar 20, con 21 puntos, a siete de la salvación. El Levante, por su parte, empató con el Rayo Vallecano, por lo que tienen dos unidades más que el equipo asturiano.

Horario y dónde ver Levante vs Oviedo el partido de la jornada 29 de LaLiga 2026?

El partido de la jornada 29 entre Levante y Oviedo se jugará el sábado 21 de marzo, en punto de las 11:30 horas, tiempo del centro de México. Puedes seguir el partido en territorio mexicano por la señal de Sky Sports, además de que en Claro Sports tendremos el seguimiento minuto a minuto del juego. En el resto del continente americano, transmite ESPN.

Alineaciones probables del Levante vs Oviedo

Ambos equipos llegan con varias bajas para este compromiso. El Levante recupera a De la Fuente y Olasagasti, quienes cumplieron su partido de sanción ante el Rayo, pero pierden a Matías Moreno por acumulación de amarillas. Están además lesionados Pablo Martínez, Brugué, Carlos Álvarez y Elgezabal. Por el Oviedo, las dudas también son por el tema de salud. Llegan entre algodones Ejaria, Dendoncker, Lucas Ahijado y Thiago Borbas, además de que Ilic ya es una baja confirmada.

Estas podrían ser las alineaciones para el juego del sábado en el campo del Levante:

LEVANTE: Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Sánchez, Arriaga, Romero, Olasagasti, García, Espí, Cortés.

Ryan, Toljan, Dela, Matturro, Sánchez, Arriaga, Romero, Olasagasti, García, Espí, Cortés. OVIEDO: Escandell, Vidal, Costas, Carmo, López, Sibo, Fonseca, Chaira, Reina, Fernández, Viñas.

Antecedentes y últimos resultados del Levante vs Oviedo en la Liga española

En octubre, granotas y carbayones se midieron por primera vez en LaLiga desde 1965. La victoria fue para el Levante en el Tartiere y esos tres puntos son la diferencia actualmente entre estos equipos.

Si bien no coincidieron en LaLiga por más de medio siglo, Oviedo y Levante tuvieron múltiples encuentros en la Segunda división del fútbol español. El saldo en total es de 7 victorias del Levante, por 9 del Oviedo y 7 empates. Estos fueron los cinco últimos resultados:

Jornada 8 LaLiga 25/26: Oviedo 0-2 Levante

Jornada 37 Segunda división 24/25: Oviedo 1-0 Levante

1-0 Levante Jornada 8 Segunda división 24/25: Levante 0-0 Oviedo

Jornada 29 Segunda división 23/24: Oviedo 3-2 Levante

3-2 Levante Jornada 4 Segunda división 23/24: Levante 1-1 Oviedo

Pronósticos y momios: ¿Quién es el favorito del Levante vs Oviedo y cuánto paga?

Duelo de pronóstico reservado en el Ciutat de Valencia. En los momios de Caliente.mx, hay líneas positivas para cada resultado, pero el Levante es el favorito para llevarse la victoria. El triunfo del equipo granota paga +122, por +230 al empate y +225 a que el Oviedo logra la primera victoria en su historia en LaLiga en este campo, ya que perdió uno e igualó otro en sus dos anteriores visitas en 1963 y 1964.

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