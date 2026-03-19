Porto vs Stuttgart, en vivo: transmisión partido de vuelta de los octavos de final Europa League 2026

Porto recibe al Stuttgart con ventaja de 2-1 en la ida. La serie sigue abierta y define al clasificado a cuartos de final

El Porto llega con ventaja a la vuelta de los octavos de final de la Europa League 2025/26, luego de imponerse 2-1 en la ida en casa del Stuttgart. La serie se reanuda este jueves 19 de marzo en el Estádio do Dragão, con el conjunto portugués en posición favorable, pero con una diferencia mínima que mantiene abierta la eliminatoria.

El panorama de la serie obliga al Stuttgart a buscar al menos un gol para equilibrar el global, mientras que el Porto intentará hacer valer su localía para sellar el pase a cuartos de final. UEFA ubica este cruce dentro del sector del cuadro que después se medirá con el ganador entre Nottingham Forest y Midtjylland, por lo que el duelo de hoy también define el camino rumbo a la siguiente ronda.

Porto vs Stuttgart: transmisión para Centroamérica

¿A qué hora inicia la transmisión del Porto vs Stuttgart hoy 19 de marzo?

La transmisión del Porto vs Stuttgart inicia a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. El partido está programado para las 20:00 UTC, horario que corresponde a las 14:00 en la Ciudad de México este jueves 19 de marzo.

Europa League 2026: calendario completo de partidos

La jornada de este jueves 19 de marzo reúne varios partidos de vuelta de los octavos de final de la Europa League, con cruces que pueden cambiar el cuadro rumbo a cuartos. Entre los encuentros restantes del día aparecen choques con series cerradas y equipos históricos que buscan avanzar en el torneo.

14:00 horas | AS Roma vs Bologna

14:00 horas | Betis vs Panathinaikos

14:00 horas | Aston Villa vs Lille

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