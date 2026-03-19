Sparta Praga vs AZ Alkmaar, en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

El equipo neerlandés busca sellar la ventaja conseguida en la ida. Disfruta del juego en directo, goles, estadísticas y resultado al momento

¡Bienvenidas y bienvenidos al minuto a minuto de Claro Sports! Sparta Praga vs AZ Alkmaar, por un boleto a los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025-26. Ambos equipos definirán su destino en el torneo. El conjunto neerlandés llega con ventaja de 2-1 tras el duelo de ida, mientras que los hoy locales buscarán aprovechar su casa, el Generali Arena, para revertir la serie ante un rival que intentará asegurar su clasificación.

Alineaciones del Sparta Praga vs AZ Alkmaar para los octavos de final de la Conference League

Sparta Praga: Surovcik, Kaderabek, Uchenna Aririerisim, Sonne, Zeleny, Kairinen, Irving, Sochurek, Mercado, Kuchta y Vojta.

AZ Alkmaar: Zoet, Mees de Wit, Penetra, Goes, Kasius, Smit, Mijnans, Peer Koopmeiners, Daal, Parrott y Jensen.

¿A qué hora inicia el Sparta Praga vs AZ Alkmaar, hoy 19 de marzo de 2026?

El encuentro entre Sparta Praga y AZ Alkmaar, correspondiente al duelo de vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-26, se disputará a las 14:00 horas, tiempo del centro de México. La cobertura de Claro Sports iniciará 10 minutos antes, a las 13:50, y se mantendrá hasta las 17:00 horas con el análisis posterior al partido.

¿Dónde ver el Sparta Praga vs AZ Alkmaar en vivo? Canales de TV y streaming online

El partido podrá seguirse en vivo a través de la multiplataforma de Claro Sports, con señal disponible para México y distintos países de Centroamérica y el Caribe, incluyendo Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curazao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón.

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