Edson Álvarez estará con la selección mexicana para la fecha FIFA de marzo

El ‘Machín’ se integra al Tri pese a su lesión. No jugará, pero acompañará al equipo en la fecha FIFA ante Portugal y Bélgica

El capitán acompañará al equipo en los amistosos ante Portugal y Bélgica | Imago7

En la antesala de una fecha FIFA cargada de simbolismo y exigencia deportiva, el capitán de la selección mexicana, Edson Álvarez, ha optado por estar presente, aun cuando su participación en el terreno de juego está descartada.

El mediocampista se encuentra en la Ciudad de México, donde continúa con su proceso de rehabilitación tras la operación en el tobillo a la que fue sometido recientemente. Su recuperación tiene como sede el Centro de Alto Rendimiento, instalación habitual de concentración del equipo nacional, que en los próximos días volverá a ser punto de encuentro de un grupo que se prepara para medir fuerzas ante Portugal y Bélgica.

La decisión de Álvarez de integrarse a la concentración responde a algo más que a la rutina médica. En un calendario que marca la reinauguración del Estadio Azteca, el llamado ‘Coloso de Santa Úrsula’, su presencia adquiere un peso simbólico dentro de un vestidor que atraviesa una etapa de reconstrucción y ambición renovada.

Fuentes cercanas al entorno del jugador señalan que su prioridad es doble: acelerar su recuperación para volver a la actividad lo antes posible y, al mismo tiempo, acompañar al equipo en un momento clave. Aunque no tendrá minutos en los encuentros, su liderazgo se mantiene vigente en la convivencia diaria, en las charlas internas y en la preparación colectiva.

México enfrentará a Portugal en lo que se perfila como una de las pruebas más exigentes del calendario reciente. El conjunto europeo es considerado uno de los candidatos a disputar el título en la próxima Copa del Mundo, lo que convierte el encuentro en una referencia importante para medir el nivel competitivo del equipo tricolor.

En ese contexto, la presencia de Álvarez, incluso desde fuera de la cancha, busca reforzar una idea de continuidad y compromiso. Para el capitán, según su entorno, no se trata solo de estar, sino de pertenecer activamente a un proceso que apunta hacia el máximo objetivo: llegar en plenitud a la próxima Copa del Mundo.

Mientras avanza su recuperación entre sesiones médicas y trabajo físico controlado, su figura se mantiene como un eje dentro del grupo. En una selección que busca certezas, su decisión de acompañar, aun en la adversidad, se interpreta como un gesto de liderazgo silencioso, pero significativo.

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