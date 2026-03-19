Sparta Praga vs AZ Alkmaar, en vivo: transmisión partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026

Se define el boleto a los cuartos de final de la competición. Sigue el juego, goles, resumen y resultado al momento

Sparta Praga y AZ Alkmaar definen el boleto a los cuartos de final de la UEFA Conference League 2025-26. No te pierdas en vivo y en directo el partido de vuelta de la fase de octavos, en una serie que el equipo neerlandés comanda 2-1 tras la victoria en el juego de ida. El conjunto checo buscará hacer pesar la localía frente a un club visitante que quiere sellar el pase en el Generali Arena de Praga.

¿A qué hora inicia la transmisión del Sparta Praga vs AZ Alkmaar hoy 19 de marzo de 2026?

El partido Sparta Praga vs AZ Alkmaar, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Conference League 2025-26, iniciará en punto de las 14:00 horas (tiempo del centro de México). Nuestra transmisión comenzará 10 minutos antes (13:50 hrs) y se extenderá hasta las 17:00 horas con todo el post juego.

Sparta Praga vs AZ Alkmaar: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los octavos de final de la Conference League 2026?

El partido de vuelta de los octavos de final entre Sparta Praga vs AZ Alkmaar se puede seguir en vivo y en directo a través de la multiplataforma de Claro Sports. Nuestra transmisión está disponible para México y Centroamérica (Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Belice, República Dominicana, Aruba, Bonaire, Curaçao, Guadalupe, Martinica, San Bartolomé, Saba, San Eustaquio, San Martín y San Pedro y Miquelón).

¿Cuáles son los criterios de desempate de la Conference League 2026 y quién clasifica?

En la UEFA Conference League 2026, las eliminatorias se deciden con base en el resultado global de los partidos de ida y vuelta. El equipo que sume más goles en el total de la serie avanza, ya que el criterio del gol de visitante ya no se aplica.

Si al finalizar ambos encuentros el marcador global está empatado, el partido se extiende a tiempos extra, con dos periodos de 15 minutos. En caso de que la igualdad se mantenga, la clasificación se define en tanda de penaltis, donde el equipo más preciso desde los once pasos consigue el pase a la siguiente ronda.

Te puede interesar: