Ajax busca su tercera victoria consecutiva ante un Thun que llega motivado tras conseguir su primer triunfo europeo

La UEFA Conference League 2026-2027 continúa este jueves 26 de noviembre con un enfrentamiento entre el Ajax de Ámsterdam y el FC Thun de Suiza, correspondiente a la jornada 4 de la fase de liga. El conjunto neerlandés regresa al Johan Cruijff ArenA con el objetivo de conseguir su tercera victoria consecutiva en el torneo, después de superar al Atalanta y golear al Midtjylland. Los aficionados mexicanos podrán seguir el encuentro en vivo a través de Claro Sports Premium, en una jornada que comienza a definir las aspiraciones de ambos clubes.

El Ajax llega con seis puntos tras sus primeros tres compromisos, producto de dos victorias y una derrota. En su presentación cayó 2-1 ante Hajduk Split, posteriormente venció 2-0 al Atalanta y goleó 6-1 al Midtjylland. Por su parte, el Thun suma tres unidades después de perder ante Twente y Hajduk Split, aunque recuperó terreno con una victoria de 3-1 sobre Hearts. El resultado será importante para ambos equipos en la pelea por avanzar a las eliminatorias de la competencia europea.

¿A qué hora inicia la transmisión del Ajax vs Thun hoy 26 de noviembre?

El partido entre Ajax y Thun se disputará este jueves 26 de noviembre de 2026, a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, en el Johan Cruijff ArenA de Ámsterdam, Países Bajos. El encuentro corresponde a la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League, torneo que reúne a 36 equipos en busca de un lugar en las rondas de eliminación directa.

Para los aficionados que quieran seguir el encuentro desde otras regiones del país, el horario será a las 10:45 horas en ciudades como Hermosillo y La Paz, a las 9:45 horas en Tijuana y a las 12:45 horas en Cancún. En territorio neerlandés, el silbatazo inicial está programado para las 18:45 horas. La transmisión estará disponible mediante Claro Sports Premium, por lo que se recomienda acceder a la plataforma antes del comienzo del partido.

¿Dónde ver Ajax vs Thun en Claro Sports y cómo seguirlo en vivo?

La transmisión en vivo del Ajax vs Thun estará disponible en Claro Sports Premium a través de YouTube, plataforma que permitirá a los aficionados disfrutar del enfrentamiento de la jornada 4 de la UEFA Conference League 2026-2027. Para acceder al contenido será necesario contar con la membresía correspondiente y buscar el encuentro en el canal oficial de Claro Sports.

Además de la transmisión, los seguidores podrán consultar la cobertura informativa en ClaroSports.com, con los detalles del enfrentamiento, el desarrollo del marcador, los goles y las principales incidencias. Ajax buscará alcanzar los nueve puntos y fortalecer sus posibilidades de clasificación, mientras que Thun intentará sorprender como visitante y sumar su segunda victoria de la fase de liga. El duelo representa una oportunidad para ambos clubes de mejorar su posición antes de las últimas dos jornadas del calendario europeo.