HBO Max presenta tres episodios sobre la muerte del Gallo de Oro, con testimonios que reconstruyen su historia

El vigésimo aniversario luctuoso de Elizalde revive su historia | @HBOMaxLat

Este miércoles 25 de noviembre de 2026 se cumplen 20 años del asesinato de Valentín Elizalde, uno de los intérpretes más reconocidos de la música regional mexicana. Su muerte, ocurrida después de una presentación en Reynosa, Tamaulipas, dejó preguntas que continúan sin respuesta. En el marco de su aniversario luctuoso, la plataforma HBO Max estrenó la serie documental “Valentín: La muerte del Gallo de Oro”, una producción que recupera testimonios y material de archivo para reconstruir las últimas horas del cantante.

La docuserie llegó al catálogo de HBO Max el pasado 12 de noviembre, con una investigación que aborda las circunstancias del ataque armado que terminó con la vida del artista a los 27 años. A través de tres capítulos, entrevistas con personas cercanas e información relacionada con el caso, la producción también explora las distintas versiones sobre el homicidio, así como el impacto que tuvo su muerte en la industria musical y el legado que mantiene dos décadas después.

¿Quién transmite la serie documental “Valentín: la muerte del Gallo de Oro” y dónde ver?

La serie documental de Valentín Elizalde está disponible en HBO Max desde el jueves 12 de noviembre de 2026, fecha en la que se estrenó de manera global. Los suscriptores en México pueden acceder a los tres episodios completos a través de la plataforma de streaming, sin necesidad de esperar nuevos lanzamientos. La producción también se transmite por el canal HBO de televisión de paga, con emisiones semanales los jueves a las 22:00 horas, tiempo del centro de México.

La docuserie es una producción original de HBO Max, realizada por Sula Entertainment y Lemon Studios, bajo la dirección de Ida Cuéllar. Para verla es necesario contar con una suscripción que incluya el servicio, ya sea directamente en HBO Max o mediante proveedores que ofrecen acceso a su catálogo. También puede encontrarse a través del canal HBO Max de Prime Video, que requiere una suscripción adicional y no está incluido en la membresía básica de Amazon Prime.

¿De qué trata la docuserie de Valentín Elizalde y cuántos capítulos son?

“Valentín: La muerte del Gallo de Oro” consta de tres capítulos de aproximadamente 45 minutos cada uno y reconstruye las últimas 72 horas del intérprete de éxitos como “Vete ya” y “Volveré a amar”. La producción utiliza grabaciones de archivo, entrevistas con familiares, periodistas, investigadores y personas relacionadas con su carrera, además de revisar las circunstancias que rodearon su última presentación en el palenque de Reynosa, Tamaulipas, durante noviembre de 2006.

La historia comienza con las horas previas al asesinato y el testimonio de Fausto “Tano” Castro Elizalde, primo del cantante y único sobreviviente del ataque. El segundo episodio aborda el inicio de las investigaciones y las interrogantes surgidas tras la difusión de un video relacionado con el caso. Finalmente, el tercer capítulo recupera la despedida del artista, las diferencias familiares relacionadas con su herencia y las preguntas que siguen abiertas sobre el crimen, sin presentar las hipótesis como hechos judicialmente demostrados.

¿De qué murió Valentín Elizalde un 25 de noviembre, pero de hace 20 años?

Valentín Elizalde fue asesinado a balazos durante la madrugada del 25 de noviembre de 2006, cuando tenía 27 años. El cantante acababa de concluir una presentación en el palenque de la Expo-Feria de Reynosa, Tamaulipas, y viajaba en una camioneta cuando un grupo de hombres armados interceptó el vehículo y disparó contra sus ocupantes. En el atentado también murieron dos personas de su equipo de trabajo, mientras que su primo Fausto “Tano” Castro Elizalde sobrevivió a la agresión.

A lo largo de dos décadas, el asesinato del Gallo de Oro ha estado rodeado de diferentes teorías relacionadas con el crimen organizado y posibles conflictos personales. Una de las hipótesis más difundidas vincula el atentado con la interpretación del corrido “A mis enemigos” durante su último concierto. Sin embargo, no existe una resolución judicial que confirme esa versión y, hasta noviembre de 2026, no se han dictado sentencias por el triple homicidio. La docuserie recupera estos antecedentes y las declaraciones de personas vinculadas con el caso, sin ofrecer una conclusión definitiva sobre los responsables.

Top de canciones de Valentín Elizalde que no pueden faltar en tu setlist

A 20 años de su muerte, Valentín Elizalde conserva un lugar en el regional mexicano gracias a un repertorio de corridos, canciones románticas y temas de desamor. Su música continúa presente en plataformas digitales, donde sus grabaciones superan los 3,000 millones de reproducciones acumuladas en Spotify, de acuerdo con los registros recopilados en noviembre de 2026. Para recordar al Gallo de Oro, esta selección reúne 10 de sus canciones más reproducidas, que pueden formar parte de cualquier homenaje o playlist dedicado al cantante sonorense.