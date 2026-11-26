El Celta necesita sumar en Balaídos ante un Bournemouth invicto que llega con paso perfecto en la Europa League

La UEFA Europa League 2026-2027 continúa este jueves 26 de noviembre con el enfrentamiento entre el Celta de Vigo y el AFC Bournemouth, correspondiente a la quinta jornada de la fase de liga. El equipo español recibirá al conjunto inglés en el estadio Abanca Balaídos, donde buscará recuperar terreno en la clasificación ante uno de los clubes que mantiene el paso perfecto en la competencia. El encuentro podrá seguirse en vivo a través de Claro Sports, con cobertura para los aficionados en México.

El equipo dirigido por Claudio Giráldez llega con apenas tres puntos después de cuatro jornadas, producto de una victoria y tres derrotas, situación que lo obliga a conseguir un resultado positivo para acercarse a los puestos de clasificación. En contraste, el Bournemouth de Marco Rose suma 12 unidades y cuatro triunfos consecutivos, después de superar a Real Sociedad, Sturm Graz, Milan y Sparta Praga. El conjunto inglés buscará extender su racha y acercarse a los octavos de final, mientras que el Celta intentará aprovechar su condición de local para mantenerse en la pelea por los playoffs.

¿A qué hora inicia la transmisión del Celta de Vigo vs Bournemouth hoy 26 de noviembre?

El encuentro entre Celta de Vigo y Bournemouth se disputará este jueves 26 de noviembre de 2026, a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, como parte de la quinta jornada de la UEFA Europa League. El partido tendrá como escenario el estadio Abanca Balaídos, ubicado en Vigo, España, donde el silbatazo inicial está programado para las 18:45 horas locales.

Para quienes sigan el enfrentamiento desde otras regiones de México, el partido comenzará a las 10:45 horas en Hermosillo y La Paz, a las 9:45 horas en Tijuana y Mexicali, y a las 12:45 horas en Cancún. La cita europea representa una oportunidad para que el Celta consiga su primera victoria como local en esta edición del torneo, después de caer ante Juventus y Union Saint-Gilloise en sus dos compromisos anteriores en Balaídos.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs Bournemouth en Claro Sports y cómo seguirlo en vivo?

Los aficionados mexicanos podrán disfrutar del Celta de Vigo vs Bournemouth en vivo a través de Claro Sports y Claro Sports Premium en YouTube, plataformas que forman parte de la cobertura de la UEFA Europa League 2026-2027. La transmisión está programada para las 11:45 horas, tiempo del centro de México, por lo que los seguidores deberán consultar el canal oficial y contar con el acceso correspondiente a la modalidad de transmisión disponible.

Para disfrutar del encuentro mediante Claro Sports Premium en YouTube, los usuarios podrán ingresar al canal oficial de Claro Sports, localizar el partido dentro de la programación del jueves 26 de noviembre y acceder mediante la membresía correspondiente. Además, ClaroSports.com ofrecerá información del enfrentamiento, resultados, goles y las noticias más relevantes de la jornada europea.

El choque pondrá frente a frente a dos equipos con realidades opuestas en la clasificación. El Bournemouth buscará conseguir su quinto triunfo consecutivo en la competencia, mientras que el Celta necesita sumar para evitar que aumente la distancia con los puestos que permiten disputar las eliminatorias. Con cuatro jornadas todavía por disputarse, incluido este enfrentamiento, el resultado tendrá consecuencias en las aspiraciones de ambos clubes dentro de la fase de liga.