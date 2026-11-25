Arranca la primera jornada de la Champions del vóleibol femenil se vive a través de Claro Sports Premium

Champions League Pge Budowlani Lodz vs Galatasaray Daikin Istanbul | Claro Sports

La Champions League de vóleibol femenil se vive por Claro Sports. Este miércoles 25 de noviembre, en punto de las 11:00 horas, tiempo del centro de México, comienza la actividad del Grupo E, cuando el Pge Budowlani Lodz reciba al Galatasaray Daikin Istanbul en el Lodz Sport Arena de Polonia.

El Budowlani Lodz consiguió dos títulos la temporada anterior. Se coronaron en la liga del vóleibol femenil de Polonia por primera vez en su historia, además de que ganaron la Copa. Vuelven a jugar la Champions, donde en la temporada 25/26 se quedaron en la fase de grupos. El Galatasaray, por su parte, se coronó campeón de la CEV Cup la temporada pasada y recibió uno de los boletos de comodín para jugar la Champions League 26/27.