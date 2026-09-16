Anderlecht vs Lyon, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

Ambos equipos inician su aventura en el torneo con la esperanza de conseguir los tres puntos

La UEFA Europa League 2026-2027 comienza su actividad con la primera jornada de la fase de Liga y podrás disfrutar en vivo por Claro Sports el partido entre Anderlecht y Lyon. El conjunto belga recibe al equipo francés en un duelo entre dos clubes con tradición dentro del fútbol europeo y con el objetivo de iniciar con una victoria su camino en la segunda competencia de clubes más importante de la UEFA.

El Anderlecht, uno de los equipos históricos de Bélgica y exequipo de César ‘Chino’ Huerta, vuelve a disputar una noche europea con la intención de recuperar protagonismo internacional. El conjunto de Bruselas cuenta con una amplia trayectoria en torneos de la UEFA, donde conquistó títulos como la Recopa de Europa y la Copa UEFA, además de ser una de las instituciones más reconocidas del fútbol belga.

Por su parte, el Olympique Lyonnais llega con el objetivo de competir por los primeros lugares de la Europa League 2026-2027. El equipo francés, protagonista durante años en la Ligue 1 y con participaciones destacadas en competiciones continentales, buscará imponer su experiencia ante un rival con historia europea.

Sigue toda la acción del fútbol europeo con la cobertura de UEFA Europa League 2026-2027 a través de Claro Sports. Disfruta los mejores partidos, resultados, análisis y todos los detalles de las competencias de clubes más importantes de Europa.

¿A qué hora inicia la transmisión del Anderlecht vs Lyon hoy miércoles 16 de septiembre?

Puedes disfrutar en vivo por Claro Sports del partido entre Anderlecht vs Lyon a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México). A continuación, otros horarios:

Estados Unidos: 15:00 horas (ET), 12:00 horas (PT).

Colombia: 14:00 horas

Argentina: 16:00 horas

Centroamérica: 13:00 horas

Europa League 2026, jornada 1: calendario, fechas y horarios de los partidos de la fase liga

Miércoles 16 de septiembre

Ararat-Armenia vs Sparta Praga | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS Omonia vs Celta | 10:45

| 10:45 Milan vs Benfica | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Bayer Leverkusen vs Celje | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Hapoel Beer-Sheva vs Dinamo Zagreb | 13:00

| 13:00 Olympiacos vs Jagiellonia | 13:00

| 13:00 Anderlecht vs Lyon | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Sturm Graz vs Rennes | 13:00

| 13:00 Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00

Jueves 17 de septiembre

OFI Crete vs Hoffenheim | 10:45

| 10:45 Levski Sofia vs Salzburg | 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Besiktas vs Marsella | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Celtic vs Ferencváros | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Crystal Palace vs Lech Poznań | 13:00

| 13:00 Viktoria Plzen vs Union SG | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Juventus vs NEC . | 13:00

. | 13:00 Lillestrøm vs Torreense | 13:00

| 13:00 Real Sociedad vs Bournemouth | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

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