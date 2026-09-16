¡De nuevo en deuda! El fútbol colombiano se queda sin semifinales continentales

Desde 2018, ningún equipo del FPC logra instalarse en una llave de cuatro mejores en competiciones de la Conmebol.

Santa Fe cae en Copa Sudamericana | MAURO PIMENTEL / AFP

El fútbol colombiano se queda en blanco. Parecen quedar atrás las conquistas internacionales, como la Copa Libertadores de Atlético Nacional en 2016 o la propia Sudamericana de Santa Fe en 2015. Cuando crecía más la ilusión del ‘Cardenal’, en esta versión, terminó quedándose con las ganas ante Vasco Da Gama.

De seis equipos participantes en torneos Conmebol, el que más lejos llegó fue Santa Fe. No obstante, tampoco le alcanzó para llegar al rentado de las semifinales, esquiva desde 2018 cuando el Junior rozó el título ante Atlético Paranaense. Se va haciendo más amplia la diferencia entre el fútbol colombiano y las mejores ligas del continente. Algunas presentaciones fueron realmente para el olvido, por lo que recapitulamos el actuar de cada equipo.

Millonarios (Copa Sudamericana)

El ‘Embajador’ no pudo siquiera llegar a los playoffs de Sudamericana. Aunque dio un fuerte golpe de opinión, venciendo a Atlético Nacional para meterse en la fase de grupos, no le alcanzó la gasolina para avanzar. Finalizó tercera del grupo C con 8 puntos, a dos de O’Higgins y cuatro de Sao Paulo. En el último partido, donde necesitaba ganar para seguir vivo en su casa ante los chilenos, perdió 1-2 y certificó un rotundo fracaso.

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América de Cali (Copa Sudamericana)

Caso similar al de Millonarios. El ‘Escarlata’ pintaba para ser el gran favorito del grupo A junto a Tigre, Alianza Atlético y Macará de Ecuador. Para sorpresa de todos, se quedó sin empuje y terminó a un gol de clasificarse. Los ecuatorianos fueron la gran sorpresa, metiéndose directo a octavos con 10 puntos, seguido de Tigre (9). Los dirigidos por David González quedaron fuera por desempate de enfrentamientos directos, firmando una paridad sin goles ante Macará que condenó la actividad internacional.

Junior de Barranquilla (Copa Libertadores)

El peor de la Copa Libertadores. Aunque ostenta el galardón de bicampeón, provocó mucha resistencia la campaña en el plano internacional. No pudo ni pelear un tercer lugar para Sudamericana. En el grupo F, junto a Cerro Porteño (13), Palmeiras (11) y Sporting Cristal (6), el ‘Tiburón’ quedó hundido en el sótano (4). Ya llegaba a la última fecha sin ninguna posibilidad de seguir vivo en torneos Conmebol.

Deportes Tolima (Copa Libertadores)

Llegó a octavos de final de Copa, pero no causó muchos aplausos su eliminación frente a Independiente del Valle. Remó desde atrás, en fases previas, para instalarse a fase de grupos y culminar segundo de su grupo (8), tan solo por debajo de Coquimbo Unido (10), relegando a Nacional (8) y Universitario (6). Le tocó la llave ante ecuatorianos, donde ni pudo competir y cayó goleado por 1-4 en el global.

Independiente Medellín (Copa Libertadores y Sudamericana)

El DIM, también desde fases previas, finalizó tercero (7) al comerse una derrota agónica ante Estudiantes de la Plata. Flamengo quedó líder (16), seguido del cuadro argentino (9). Siguió su camino en playoffs de Sudamericana ante Vasco Da Gama, donde cayó con global de 3-2 en pleno estreno de Amaranto Perea como estratega del ‘Poderoso’.

Santa Fe (Copa Libertadores y Sudamericana)

El que más lejos llegó fue Santa Fe, con algo más de decoro en comparación con los demás. Si bien terminó tercero de su grupo en Libertadores, dejando cierta imagen positiva al final, venció a Caracas y River Plate en Sudamericana. Fue una hazaña la clasificación en Argentina, pero no pudo redondearse con una fase más lejana. Cayó 2-0 ante Vasco Da Gama y esfumó la posibilidad de reencontrarse con la posibilidad de una nueva final.

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