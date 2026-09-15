Boyacá Chicó vs Alianza, en vivo la Liga BetPlay Dimayor 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 3

La disputa entre estos dos equipos es directa para sus opciones de salvarse del descenso al final del año.

Boyacá Chicó y Alianza, duelo directo por evitar el descenso.

¿A qué hora juega Boyacá Chicó vs Alianza y dónde ver en vivo hoy, 15 de septiembre de 2026?

Este es uno de los partidos que estaba aplazado por la jornada 3 de la Liga BetPlay Dimayor 2026-II. Debido al poco interés que puede generar, el canal básico y también en el de suscripción adicional de Win Sports tendrán la transmisión. La alternativa para verlo vía streming es con una suscripción en la plataforma Win Play.

Alineaciones Boyacá Chicó vs Alianza: así salen a la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II

Boyacá Chicó: David Agudelo; Jhonier Alomía, Cristian Mosquera, Jéfferson Mena, Cristian Blanco; Yesus Cabrera, Juan Díaz, Estiven Sarria; Jacobo Pimentel, Santiago Mera y Alejandro Maya.

Alianza: Éduar Esteban; Israel Alba, Jesús Figueroa, Juan Viveros, Léiner Palacios; Jhaír Castillo, Wiston Fernández, Déinner Quiñones; Jesús Muñoz, Felipe Pardo y Misael Martínez.

¿Quién es favorito para ganar la fecha 3 de la Liga BetPlay 2026-II?

Son varios los motivos por los cuales Boyacá Chicó es favorito para quedarse con los puntos. Lo primero es su localía en la altura, la cual suele afectar a los equipos que vienen de zonas bajas. Además, el rendimiento del Ajedrezado para este segundo semestre ha parecido subir y es el que mayor urgencia tiene por salir de la zona roja del descenso.

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