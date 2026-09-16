Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana en vivo: transmisión Juego 6 de la Serie del Rey, Liga Mexicana de Béisbol 2026

Sigue todas las acciones desde el Toros Mobil Park de Baja California a través de la multiplataforma de Claro Sports

La Serie del Rey 2026 puede conocer a su campeón este martes 15 de septiembre, cuando Olmecas de Tabasco visite a los Toros de Tijuana para disputar el sexto encuentro de la final de la Liga Mexicana de Béisbol. La definición vuelve a territorio fronterizo después de tres partidos en Villahermosa y con la novena tijuanense a un triunfo del campeonato.

Toros llega al compromiso con ventaja de 3-2 en la serie, mientras que los Olmecas tienen una sola opción para mantenerse con vida: ganar fuera de casa y provocar un séptimo partido. El Toros Mobil Park recibe nuevamente una final que ha cambiado de rumbo en varias ocasiones y en la que ambos conjuntos ya demostraron que pueden imponerse como visitantes.

LMB 2026: ¿A qué hora empieza la transmisión del Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana hoy 15 de septiembre?

El Juego 6 entre Olmecas de Tabasco y Toros de Tijuana comenzará a las 20:35 horas, tiempo del centro de México, este martes 15 de septiembre. Debido a la diferencia horaria, el primer lanzamiento está programado para las 19:35 horas en Tijuana.

El encuentro se llevará a cabo en el Toros Mobil Park, inmueble al que regresa la Serie del Rey después de que los Juegos 3, 4 y 5 se disputaron en el Parque Centenario 27 de Febrero de Villahermosa.

La situación coloca toda la presión sobre Tabasco. Una derrota terminaría con su participación en la temporada, mientras que una victoria llevaría la final hasta el máximo de siete encuentros. Para Tijuana, el escenario representa la primera oportunidad de cerrar la serie frente a su afición.

Toros llega con impulso después de conquistar el Juego 5 por 6-5. La novena fronteriza había desperdiciado una ventaja durante el encuentro, pero recuperó el control de la pizarra en el tramo final para viajar de regreso a Baja California con una ventaja de tres triunfos contra dos.

Serie del Rey 2026: ¿Dónde ver en vivo el Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana de la Liga Mexicana de Béisbol?

Los aficionados podrán seguir en vivo el Juego 6 de la Serie del Rey 2026 a través de la multiplataforma de Claro Sports, con la cobertura de la definición entre Olmecas y Toros desde Tijuana.

La transmisión permitirá seguir cada lanzamiento de un partido que podría entregar al nuevo campeón de la Liga Mexicana de Béisbol. Toros necesita únicamente una victoria más, mientras que los Olmecas tendrán que extender la final para conservar sus posibilidades de conquistar el título.

Claro Sports ha transmitido la Serie del Rey desde su inicio y nuevamente contará con la cobertura de este sexto encuentro. El juego está programado para las 20:35 horas de la Ciudad de México y 19:35 horas de Tijuana.

En caso de que Tabasco consiga el triunfo, el campeonato se resolverá un día después. El Juego 7 está programado para el miércoles 16 de septiembre, también en el Toros Mobil Park y con el mismo horario de inicio.

¿Cómo va la Serie del Rey de la LMB 2026?

Los Toros de Tijuana dominan 3-2 la Serie del Rey después de cinco partidos en los que la ventaja ha cambiado de manos. Olmecas abrió la final el 8 de septiembre con un triunfo de 7-1 como visitante, pero Tijuana respondió en el Juego 2 con una ofensiva que terminó en victoria por 13-2.

La serie viajó posteriormente a Villahermosa. Toros tomó ventaja con una victoria de 2-0 en el Juego 3, antes de que los Olmecas contestaran con un triunfo de 9-1 para colocar nuevamente el enfrentamiento empatado.

El quinto compromiso rompió la igualdad. Tijuana salió del Parque Centenario con un triunfo de 6-5, resultado que dejó a los fronterizos a una victoria del campeonato y convirtió el siguiente partido en uno de eliminación para Tabasco.

Así han quedado los encuentros de la final hasta el momento:

Juego 1: Olmecas de Tabasco 7-1 Toros de Tijuana.

Juego 2: Olmecas de Tabasco 2-13 Toros de Tijuana.

Juego 3: Toros de Tijuana 2-0 Olmecas de Tabasco.

Juego 4: Toros de Tijuana 1-9 Olmecas de Tabasco.

Juego 5: Toros de Tijuana 6-5 Olmecas de Tabasco.

Juego 6: martes 15 de septiembre, 20:35 horas CDMX, en Tijuana.

Juego 7: miércoles 16 de septiembre, 20:35 horas CDMX, en caso de ser necesario.

El formato de la Serie del Rey establece que el primer equipo que alcance cuatro victorias se proclama campeón. Tijuana tendrá dos oportunidades en casa para conseguir ese cuarto triunfo, mientras que los Olmecas deberán ganar los dos encuentros restantes si quieren revertir la final y quedarse con el campeonato de la temporada 2026.

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