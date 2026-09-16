Ararat-Armenia vs Sparta Praga, en vivo: transmisión del partido de la Europa League 2026, jornada 1

Disfruta del partido de la fecha 1 de la fase de liga de la Europa League 26-27 entre estos dos grandes equipos

La UEFA Europa League 2026-2027 comienza su camino con la primera jornada de la fase de Liga y podrás disfrutar en vivo por Claro Sports el partido entre Ararat-Armenia y Sparta Praga. El duelo se disputará el miércoles 16 de septiembre a partir de las 10:35 horas (tiempo del centro de México), en el arranque de una nueva edición del segundo torneo de clubes más importante de Europa.

El conjunto armenio buscará iniciar con el pie derecho su participación en la Europa League 2026-2027, mientras que el Sparta Praga intentará sumar puntos desde el comienzo de la competencia europea. Ambos equipos afrontan un nuevo formato de fase de Liga en el que cada partido será importante para definir el camino rumbo a la ronda eliminatoria.

Sigue toda la acción del fútbol europeo con la cobertura de UEFA Europa League 2026-2027 a través de Claro Sports. Disfruta los mejores partidos, resultados, análisis y todos los detalles del torneo europeo en vivo.

¿A qué hora inicia la transmisión del Ararat-Armenia vs Sparta Praga hoy miércoles 16 de septiembre?

Puedes disfrutar en vivo por Claro Sports del partido entre Ararat-Armenia y Sparta Praga a partir de las 10:35 horas (tiempo del centro de México). A continuación, otros horarios:

Estados Unidos: 12:35 horas (ET), 9:33 horas (PT).

Colombia: 11:33 horas

Argentina: 13:35 horas

Centroamérica: 10:35 horas

Europa League 2026, jornada 1: calendario, fechas y horarios de los partidos de la fase liga

Miércoles 16 de septiembre

Ararat-Armenia vs Sparta Praga | 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 horas | EN VIVO POR CLARO SPORTS Omonia vs Celta | 10:45

| 10:45 Milan vs Benfica | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Bayer Leverkusen vs Celje | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Hapoel Beer-Sheva vs Dinamo Zagreb | 13:00

| 13:00 Olympiacos vs Jagiellonia | 13:00

| 13:00 Anderlecht vs Lyon | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Sturm Graz vs Rennes | 13:00

| 13:00 Sunderland vs AZ Alkmaar | 13:00

Jueves 17 de septiembre

OFI Crete vs Hoffenheim | 10:45

| 10:45 Levski Sofia vs Salzburg | 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 10:45 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Besiktas vs Marsella | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Celtic vs Ferencváros | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Crystal Palace vs Lech Poznań | 13:00

| 13:00 Viktoria Plzen vs Union SG | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

| 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS Juventus vs NEC . | 13:00

. | 13:00 Lillestrøm vs Torreense | 13:00

| 13:00 Real Sociedad vs Bournemouth | 13:00 | EN VIVO POR CLARO SPORTS

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