Atacan con piedras el autobús de Boca Juniors antes del duelo ante Sao Paulo

El plantel xeneize llegó al Morumbí sin lesionados, luego de que aficionados lanzaran piedras contra el autobús antes del duelo de Copa Sudamericana

Boca sufre ataque en su llegada al estadio | REUTERS/Alex Silva

Boca Juniors vivió momentos de tensión antes de disputar la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana ante Sao Paulo, luego de que el autobús que transportaba al plantel fuera atacado durante el trayecto hacia el Estadio Morumbí. La delegación argentina consiguió completar su llegada al inmueble para afrontar el encuentro programado para este martes 15 de septiembre.

El incidente ocurrió cuando el vehículo se aproximaba al escenario del partido. De acuerdo con reportes publicados en Argentina y Chile, un grupo de aficionados lanzó piedras contra el autobús de Boca, lo que provocó impactos y daños en algunos de sus cristales antes de que el equipo ingresara a la zona del estadio.

A pesar de los golpes contra la unidad, no se reportaron futbolistas, integrantes del cuerpo técnico o miembros de la delegación lesionados. El plantel pudo continuar con el itinerario previsto y llegar al Morumbí antes del compromiso ante el conjunto brasileño.

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Entre los jugadores que forman parte del conjunto xeneize aparecen los chilenos Carlos Palacios y Williams Alarcón, quienes viajaron con la delegación para un compromiso que define uno de los lugares disponibles en las semifinales del torneo continental.

#AHORA – Informa @MonroigDiego que el micro de Boca fue apedreado en Brasil, en su llegada al Morumbí. pic.twitter.com/b26CsSpXa7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2026

El episodio se produjo en la antesala de una eliminatoria que llega a Brasil con ventaja para Boca. El cuadro argentino ganó 1-0 el encuentro de ida disputado en La Bombonera, gracias a un gol de Miguel Merentiel, resultado que le permite avanzar con un empate en territorio paulista.

Sao Paulo, por su parte, necesita ganar por dos goles de diferencia para obtener el boleto durante el tiempo regular. Un triunfo brasileño por un tanto llevaría la definición a los penaltis, mientras que cualquier empate colocaría a Boca entre los cuatro semifinalistas de la Copa Sudamericana.

El partido entre Sao Paulo y Boca Juniors está programado para comenzar a las 21:30 horas de Brasil en el Estadio Morumbí, donde se esperaba una asistencia superior a los 50 mil aficionados para el encuentro de vuelta. El incidente con el autobús se convirtió así en uno de los episodios que marcaron las horas previas a la definición de la serie.

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